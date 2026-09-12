МБАЛ „Княгиня Клементина“ и Медицински университет – София ще обучават съвместно бъдещи медицински специалисти

Новото партньорство ще осигури практическо обучение на студенти по медицински грижи и ще подпомогне усилията за привличане на млади специалисти в общинското здравеопазване

МБАЛ „Княгиня Клементина“ – София и Факултетът по обществено здраве към Медицински университет – София подписаха Рамково споразумение за сътрудничество, насочено към практическата подготовка на бъдещи медицински специалисти.

Споразумението беше подписано в Столичната община в присъствието на заместник-кмета по социални дейности и здравеопазване Надежда Бачева, декана на Факултета по обществено здраве проф. Александрина Воденичарова и директора на болницата д-р Любомир Денчев.

Партньорството предвижда МБАЛ „Княгиня Клементина“, известна и като Пета градска болница, да участва активно в практическото обучение на студенти от специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“ и „Кинезитерапия“.

Студентите ще имат възможност първоначално да усвояват медицински и здравни манипулации в контролирана среда, включително чрез симулационни модели, а впоследствие да прилагат придобитите знания в реална клинична практика.

Според заместник-кмета Надежда Бачева инициативата е важна и заради недостига на медицински сестри и други здравни специалисти. Целта е младите хора не само да получат качествена подготовка, но и да разглеждат общинските лечебни заведения като възможност за бъдеща професионална реализация.

Деканът проф. Александрина Воденичарова посочи, че по-тясното взаимодействие с болницата и обучението в модерна клинична база ще допринесат за професионалното развитие на студентите.

От своя страна директорът на МБАЛ „Княгиня Клементина“ д-р Любомир Денчев подчерта, че бъдещите специалисти ще могат да работят с опитни медицински кадри, които да бъдат техни ментори, както и да се запознаят отблизо с ежедневната работа с пациенти.

Сътрудничеството е част от политиката на Столичната община за по-тясно свързване на медицинското образование, науката и общинското здравеопазване. Сред основните цели е създаването на по-добри условия за подготовка, привличане и задържане на медицински специалисти.