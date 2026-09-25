МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен вече разполага с последно поколение CO2 лазер

Новата апаратура в Отделението по кожни и венерически болести се използва за третиране на белези, кожни образувания, пигментации и процедури за подмладяване на кожата

Отделението по кожни и венерически болести на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен от няколко месеца разполага с фракционен аблативен CO2 лазерен апарат от последно поколение.

Високоенергийният аблативен лазер се използва в дерматологията и естетичната медицина за подмладяване и стягане на кожата, третиране на различни видове белези и пигментации и премахване на кожни образувания.

Как работи CO2 лазерът?

Апаратът създава термични микроканали в дермата, като фракционната технология оставя здрава тъкан около третираните участъци. По този начин се стимулира колагеногенезата и се подпомага по-бързото възстановяване на кожата.

Сред приложенията на лазера е фракционното подмладяване (resurfacing) – за намаляване на фини линии и бръчки, стягане на отпусната кожа, повлияване на порите и изглаждане на релефа.

Апаратът се използва и при белези от акне, хирургични интервенции и травми, както и при стрии.

Сред другите му приложения е отстраняването чрез изрязване или вапоризация на различни кожни образувания, включително фиброми, кисти, бенки, ксантелазми, брадавици и кокоши тръни.

С CO2 лазера могат да бъдат третирани още старчески петна, неравномерен тен и слънчево увреждане.

Възстановяването обикновено отнема от няколко дни до седмица

Сред посочените предимства на технологията са прецизността и възможността за контролиране на дълбочината на въздействие.

След процедура възстановяването обикновено продължава от няколко дни до около седмица, като през този период протича процесът на обновяване на кожата.

Процедурите се извършват в Отделението по кожни и венерически болести на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен. Те се заплащат съгласно утвърдения ценоразпис на лечебното заведение.