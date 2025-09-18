Майсторът на колажа Маргарита Джарова открива изложба по случай 75-годишния си юбилей

Галерия „Резонанс“ кани пловдивчани и гости на града на юбилейна изложба „Колаж“ на известната пловдивска художничка Маргарита Джарова, по повод нейния 75-годишен юбилей.

Няколко ключови неща бележат творчеството и жизнения път на Маргарита Джарова и стават крайъгълен камък, върху който тя надгражда с таланта си десетилетия, посветени на изкуството. Събитието е на 19 септември, петък, от 18.00 часа в пространството на галерия „Резонанс“.

Колажът. Тя е сред малкото български автори, които се занимават активно с техниката на колажа. Нейна е идеята и амбицията да бъде създаден Музей на колажа в Пловдив, което за пореден път доказва нейната отдаденост към този вид изкуство.

Стенописите. Джарова има реализирани няколко фрески в техниките секо и сграфито.

Проектът „Арт колаж“. Тя е ръководител на този проект от много години, като в него са участвали художници от четири континента. Проектът се радва на голям успех и е допринесъл за популяризирането на колажа като форма на изкуство.

Дългогодишна преподавателска дейност. Като дългогодишен директор и преподавател в НХГ „Цанко Лавренов“ Пловдив, Маргарита Джарова е обучавала поколения млади художници.

Маргарита Джарова е родена на 04.05.1950г., през 1975 завършва Стенопис в ателието на доц. Никола Гелов – ВТУ. От 1975 става член на Дружество на пловдивските художници. От 2001 г. е Почетен член на „Аrtcolle“ – Сержин, Франция. От 2012 е член на Дружество на бургаските художници. От 1992 –2011 е директор на НХГ ”Цанко Лавренов” Пловдив.

От 1975 година участва в над 100 общи, групови, национални и международни изложби, представя 15 самостоятелни изложби, изпълнява 7 стенописа в техниката секо и сграфито, Участва в 7 Международни изложби на колажа в Париж, в 16 национални и международни пленери и симпозиуми и получава 8 награди от МОН, МК,ДПХ и Салон на колажа Париж.

От 2000г. до 2017г. организира 20 изложби по проекта Арт колаж Пловдив, от тях – 9 международни симпозиума, включващи работен процес при отворени врати, срещи и обсъждане на колажа в литературата и изкуството. Организира 9 Национални изложби Арт колаж. През 2000г. открива изложба Колаж на почетния гост Георги Божилов Слона/България/ и Марлена Рати/Италия/. Творбите на Маргарита Джарова са притежание на Национална художествена галерия – София, Държавна художествена галерия – Пловдив, Музея на колажа “Artcolle”- Франция, частни колекции в София, Пловдив, Габрово, Санкт Петербург, Минск, Лайпциг, Брюксел, Лиеж, Тервюрен, Париж, Нова Зеландия .

Изкуството на Маргарита Джарова е ярко и запомнящо се. Тя е един от най-характерните съвременни български художници. Темите, материалите, изразните средства, които използва, за да реализира идеите си са изключително разнообразни. Преди години тя се изявяваше като артист, който овладява големи пространства. Голямоформатните й композиции носят нещо от духа на модернизма в неговите най-добри, класически образци. Пространствените форми градят хармония която се базира на мелодичността както на линията, така и на цвета.

Художничката последователно започва да създава композиции от хартия – в началото лаконични и опростени, а по късно – все по детайлизирани и обогатени от цвета. Нейните колажи са нещо подобно на застинали фрагменти музика. Търсенията й винаги са били в посока на универсалната хармония. Точно тази концептуална линия прави произведенията тясно свързани с измеренията на духа и позитивните прояви на битието.

Борис Костадинов – изкуствовед

