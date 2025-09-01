Мащабен благотворителен концерт и спектакъл под надслов „Esperanza for Life” (Надежда за живот) в помощ на SOS Детски селища България и безстопанствени животни организира Международна фондация „Теодора фон Ауерсперг” на 3 октомври в Зала „България”

На 3 октомври 2025, от 19:00 ч в столичната Зала „България” ще се проведе грандиозния благотворителен гала-концерт и спектакъл “Esperanza for Life” (Надежда за живот) , организиран от Международна фондация „ Теодора фон Ауерсперг” на родената у нас Принцеса Теодора фон Ауерслерг. Събитието е под шапката на „ Софийски музикални седмици” 2025 и бележи тържествения финал на добре познатия международен фестивал за класическа музика, а средствата от продажбата на билети ще бъдат насочени към две паралелни каузи:

подпомагане на Център за обществена подкрепа – Перник на SOS Детски селища България в помощ на деца и семейства в риск, чрез дейности насочени към подкрепа за семейството и превенция на раздялата;

събиране на средства за изграждане на първия по рода си холистичен център в помощ на деца в нужда и безстопанствени животни, носещ името „Есперанса за живот“.

„Esperanza for Life” (Надежда за живот) ще предложи вълнуваща и богата музикална програма с участието на някои от най-изявените и международно признати български класически музиканти, балетисти, хористи и оперни певци, като ще приветства и актуални и набиращи международна популярност имена от европейската поп сцена.

Музикален директор на събитието е пианистката Надежда Цанова, а сред участниците ще бъдат хор „Ваня Монева“, под диригентството на прочутата хоровa диригентка, пианистите Георги Черкин и Виктория Василенко, набиращият широка популярност у нас младежки„Таен оркестър” с диригент Николай Стоев, младата цигуларка Лора Маркова, оперните певици Виолета Радомирска и Стефани Кръстева, прима балерината на Националната опера Веса Томова, премиер балетистът Росен Канев, джаз пианистът Станислав Арабаджиев, балетно студио „Джулия” и др.

Като допълнение към блестящата селекция класически музиканти, певци и балетисти, на сцената на „Esperanza for Life” (Надежда за живот) ще се изявят и няколко млади и актуални поп изпълнители от България и Европа, сред които 19-годишната поп певица Лидия Ганева и изгряващата звезда на берлинската сцена JILIAAN. Специален гост ще бъде актрисата Йоана Буковска.

„Esperanza for Life” (Надежда за живот) е под патронажа на Президента на Република България Румен Радев и ADVANTAGE AUSTRIA – търговския отдел на Австрийското посолство в София, представляващ Стопанската камара на Австрия. Водещи на вечерта ще бъдат певицата Йоанна Драгнева и самата Принцеса Теодора фон Ауерсперг.

Очаква се бляскавата гала-вечер да достигне до хиляди зрители извън България чрез стрийминг на живо , превръщайки „Esperanza for Life” (Надежда за живот) в глобален празник на духа на живота – чрез музика, танц, визуални ефекти и артистични сътрудничества.

С този встъпителен концерт се поставя началото на глобалната инициативаEsperanza for Life на Международна фондация „Теодора фон Ауерсперг”, която цели да обедини хората и културите по света чрез изкуствата в общата мисия за състрадание, помощ и подкрепа на най-уязвимите.

Билетите вече са в продажба в мрежата на Eventim.

За принцеса Теодора фон Ауерсперг и Международната фондация „Теодора фон Ауерсперг”

Принцеса Теодора фон Ауерсперг е родена в София, дъщеря на принц Антон фон Ауерсперг и българката Димитринка Ханджиева. Макар да не израства в България, тя запазва силна връзка с родината и славянските си корени.

Още като дете, Теодора се сблъсква с необикновения живот в цирка, ръководен от нейния чичо – пътува през летните месеци с трупата, играе с различни животни, включително шимпанзета. Това преживяване остава дълбок отпечатък и полага основите на нейната емпатия към животните и вниманието към всички живи същества.

В по-късна възраст семейството ѝ се установява във Виена, където Теодора завършва образованието си и изгражда независим и скромен начин на живот. Въпреки благородния си произход, тя предпочита апартамент пред замък и води съзнателно дискретно съществуване.

Едва в зряла възраст Теодора официално признава своя баща, принц Антон фон Ауерсперг, след като научава истината за своя произход – факт, който потвърждава не само родословието ѝ, но и мисията ѝ.

Теодора посвещава живота си на благотворителни каузи, насочени към защита на животни и деца. Тя е основател и председател на Theodora von Auersperg International (TvA) Foundation – фондация, която активно работи в сферите на лечението, защитата и образованието.

Мисията на фондацията е обединена от девиза:



„Celebrate Life – HELP Save A Soul“ / „Празнувай живота – помогни за спасяването на една душа“.

TvA International Foundation:

спасява животни в нужда и подкрепя приюти;

предоставя ресурси, образование и здравни програми за уязвими деца;

насърчава международен културен обмен чрез събития и творчески инициативи.

Фондацията е учредена през септември 2024 г., а официалният ѝ старт е през октомври 2024 г. със серия от значими събития в София – медиен диалог в БТА, благотворително „Meet & Greet“, радио участия и публични изяви.

Сред партньорите ѝ са SOS Детски селища – България, както и редица български и австрийски културни и медийни институции.

Освен инициативите, посветени на защита на животните, Международна фондация „Теодора фон Ауерсперг“ активно подкрепя културни проекти, образователни стипендии и здравни програми за деца – включително в България. Сред нейните партньори са SOS Детски селища България, както и редица български и австрийски културни организации и журналистически институции.

На почти 60 години, Теодора продължава да води балансиран и скромен живот, лишен от показност, но наситен със съдържание и отдаденост на позитивната промяна. Тя е вдъхновение както за личности от обществения и културен елит, така и за обикновени хора – носител на човечност, състрадание и личен пример.

