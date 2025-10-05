„MASKA“ и „RUSE LIGHT & RHYTHM FEST“ събраха в Русе български и румънски почитатели на автомобилите, музиката и визуалните изкуства

Стотици зрители изпълниха вчера зала „Арена Русе“, площада и паркинга около нея, за да станат свидетели на едно от най-атрактивните събития през годината – международния фестивал „MASKA“ и последвалия вечерен спектакъл „Ruse light & rhythm fest“.

Фестивалът беше открит от заместник-кметовете Златомира Стефанова и Димитър Недев. Стефанова подчерта, че организаторите заслужават специално признание за отговорния подход и ясния апел към участници и зрители за безопасно шофиране на пътя. „Посланието ви, че дрифтът може да се практикува единствено на специално определени и обезопасени места, а не на обществени пътища, е изключително важно и навременно“, каза Стефанова. Недев благодари на организаторите, че популяризират автомобилната култура по правилния начин и образоват младите хора за разликата между контролираната среда на писта и опасностите на улицата.

Фестивалният ден започна с Tuning Show, което събра някои от най-впечатляващите автомобили от България и Румъния – от суперколи с въздушно окачване до ръчно изработени дизайнерски модели. Експозиционната зона се превърна в магнит за автомобилни ентусиасти и специалисти, които обсъждаха най-новите тенденции в тунинга и автомобилните технологии. Кулминацията на дневната програма беше специална беседа за безопасността на движението – важен акцент, с който организаторите напомниха, че скоростта принадлежи единствено на пистата.

Следобед паркингът се трансформира в арена на скорост и светлина с нощния дрифт спектакъл „Maska play“. Професионални пилоти от България и Румъния демонстрираха прецизност и контрол в предизвикателния формат Gymkhana Drift – дрифт с препятствия, докато мотоциклетни стънтъри нажежиха атмосферата с акробатични номера. Визуалните ефекти, светлинното шоу на Анди Фолкнър и музиката на DJ KSG поддържаха енергията на публиката до последния оборот. Лазерите рисуваха във въздуха геометрични фигури, абстрактни образи и пулсиращи светлинни вълни, синхронизирани с музиката.

Вечерта продължи с „Ruse light & rhythm fest“, където популярният DJ и продуцент D-Trax разтърси сцената с динамичен сет, а танцовата формация „Yoli Dance“ впечатли с ефектна хореография и акробатични движения. След това огненото шоу предложи спирали от огън, създавайки усещането, че зрителите присъстват на ритуал в съвременна форма.

Общинската фондация „Русе – град на свободния дух“, която организира „Ruse light & rhythm fest“, благодари на своите партньори „Тива Плюс“, „Холеман България“ и ДЗИ „Общо застраховане“ за съдействието при подготовката и провеждането на събитието.

