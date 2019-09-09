МАРТИН СИРОМАХОВ ОТ ВОКАЛНО СТУДИО „СЛЪНЧЕВИ НОТИ“ С ПЪРВО МЯСТО ОТ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ

От 26 до 31 август 2019 в Курортен комплекс „Албена“ се проведе Международният фестивал „Stars of the World – Alexandra Princess Angel“. В него участваха близо 100 деца от България, Русия, Украйна, Беларус, Казахстан, Молдова, Якутия, Канада и Северна Македония. Талантите се изявяваха в направления вокал, хореография и мода.

В направление „Вокал – с песните на Филип Киркоров“ се яви 9 годишният Мартин Сиромахов от ВС „Слънчеви ноти“, с вокален педагог Наталия Константинова. Той представи песента „Жизнь полюбит нас“.

Международното жури с почетен председател бащата на звездата – Бедрос Киркоров и членове Елена Пинджоян – основател и художествен ръководител театрална – студия „Непоседы“ – Русия, Лазо Атанасов – Македония, Ekaterina Mihelkis – Македония, Олга Агеева – Украйна, Олга Агеева -Украйна, Томи Йовчев – България и Мариана Георгиева – България присъди на младия талант златен медал и първо място. Мартин получи и личен подарък от Бедрос Киркоров – DVD дискове на краля на руския поп Филип Киркоров.