Възпитаникът на Астрономическата обсерватория при Младежки център Хасково Мартин Недев спечели първо място на 12-тата научна сесия на Ученическия институт на БАН

Мартин Недев с проекта си „Апроксимация на нелинейно безсилово магнитно поле чрез Фурие невронен оператор с физични ограничения“ спечели първото място конкурс, организиран от Българска академия на науките. Мартин Недев е възпитаник на Астрономическа обсерватория при ОП „Младежки център“. Негов научен ръководител е Йоанна Кокотанекова от 5 години. През този период Мартин Недев е печелил престижни награди на олимпиади и конкурси в областта на астрономията.

На изключително престижния конкурс на БАН младият хасковски учен се състезава с други 13 проекта, допуснати до защита, в областта „Химия, физика и физикохимия“. Научен ръководител на проекта победител е Йоанна Кокотанекова, а научен консултант е проф. д-р Камен Козарев от Института по астрономия към БАН.

