Маршрутът на автобусни линии № 17 и 34 временно се променя

Община Стара Загора уведомява жителите и гостите на града, че поради възникнал пожар в района на Мемориален комплекс „Бранителите на Стара Загора“ се променя маршрутът на движение на автобусни линии № 17 и 34, както следва:

бул. „Цар Симеон Велики“ – надлез „Наталия“ – бул. „Никола Петков“ – път Е73 Новозагорско шосе – Каците – с. Хрищени и обратно.

Няма да се обслужват спирки „Наталия“ – „Самарско знаме“ – „Медина МЕД“ – „ОБСО“ – „Гробищен парк“ – „Гробищен парк 2“ – „Гробищен парк – Менада“ – „ДАП 1“.

Автобусите ще спират на спирки: „ДЗУ“ – „Спортна зала“ –„СБА“ – „Спирка“ –„МЕТРО Разсадник“.

След промяна в обстановката, маршрутът на автобусни линии № 17 и 34 ще се възстанови.

