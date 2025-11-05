Мария и Андрей Юрковский – лауреати на Международния оперен конкурс „Стоян Попов“ влизат в главните роли в „Севилският бръснар“

Оригиналната версия на операта от Росини ще забавлява публиката с чудесна музика и артисти под палката на Иван Кожухаров

Низ от комични моменти, динамично сценично действие, жизнерадостни емоции, съвременна сатира, поднесена по забавен начин, осезаема артистична спойка на всички на сцената очакват публиката на 6 ноември от 19 часа на сцената на Държавна опера – Бургас в спектакъла на „Севилският бръснар“ от Джоакино Росини. След едногодишно отсъствие от творческия календар, в четвъртък великолепни артисти ще се превъплътят в свежите роли в една от най‐забавните постановки на Бургаската опера – с интелигентно чувство за хумор, личен чар и бликаща енергия. В ролите на кокетката Розина и най-известния бръснар в оперния свят – Фигаро, влизат лауреатите на Международния оперен конкурс „Стоян Попов“ 2025, който приключи през изминалата седмица в залата на Бургаската опера: Мария Юрковская и Андрей Юрковский.

Повече от четири години след блестящата премиера /на 8 октомври 2021 г./, новият постановъчен прочит на Росиниевия шедьовър „Севилският бръснар“ по режисура – проф. д-р Александър Текелиев, умело съчетан с оригиналните сценографски и костюмографски решения на Денис Иванов, продължава да е хит – с вечно актуалните теми, шеметни режисьорски прийоми, авангарден облик, вихрено артистично присъствие, щипка еротика и гарантирани усмивки. Осъвременената версия на операта продължава да доказва, че предизвикателството на новия подход се приема с разбиране и е сигурен способ за излизане от зоната на комфорт – за да се разшири кръгозорът и да се обогатят възприятията.

За пореден път новата трактовка на Росиниевия шедьовър ще бъде представена – като фурия от комични ситуации, свежа закачка, искрен смях и препратки към съвременната действителност, на бургаска сцена. С всяко представление постановката се обогатява, артистите добавят нови психологически нюанси към образите. Едно е непроменяемо – всички играят с видимо удоволствие и се забавляват със закачливия сюжет с елементи на социална сатира. Артистите съумяват да изградят цялостен театрален образ на представлението, добавяйки към блестящото вокално изпълнение усет към всички идеи, вложени в постановъчните решения на проф. Текелиев. „Севилският бръснар“ на бургаска сцена е не само опера – в класическия й вид – макар че нищо от музикалната партитура на Росини не е променено, се получава чудесен комплексен спектакъл, носещ не само бурен смях, но и редица послания в съвременния житейски контекст.

Под вихрената палка на големия български диригент с впечатляваща международна кариера Иван Кожухаров, на 6 ноември излизат блестящи артисти. Баритонът Андрей Юрковский, носител на трета награда от Международния оперен конкурс „Стоян Попов“, дебютира блестящо в ролята на Фигаро по време на спектакъла на 14 юни 2024 г. в залата на Операта, ще влезе отново вихрено в забавното амплоа на именития бръснар, но в стил Елвис Пресли и епохата на рока от 70-те години, и в четвъртък. Очарователното мецосопрано Мария Юрковская, която спечели втора награда в тазгодишния конкирс „Стоян Попов“, също направи забележителен дебют в ролята на Розина през м. юни 2024 г., за пореден път ще влезе в образа на закачливата кокетка. Двамата солисти, които са партньори не само на сцената, но и в живота, пресъздават комичните образи с майсторство, отдаденост и неподправена харизма.

Николай Моцов /гост/, лирико-спинтов тенор, професор в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София, отново ще бъде в ролята на Граф Алмавива /в новата постановка – Шейх Алмавива/, след чудесно сценично представяне на премиерния спектакъл и няколко последващи представления на бургаска сцена. Колоритно, емоционално въздействащо и с всеки изминал спектакъл – обогатено с нови артистични нюанси, е неговото сценично представяне. Тенорът разширява параметрите на сложния хумористичен образ с инвенции, които се вписват в цялостната концепция на постановката и се посрещат радушно от страна на публиката, зажадняла за забавна оригиналност.

Басът Костадин Мечков ще бъде, както винаги, свръхкомичен в образа на стария досадник на Доктор Бартоло, който се домогва неуспешно до вниманието на хубавицата Розина. Мечков изгражда ролята с бликащо чувство за хумор, усет към спецификата на образа и вокално майсторство. Блестящо вокално майсторство, свежо сценично присъствие, оригинални артистични етюди и сценичен чар ще представи басът Делян Славов в ролята на един от най-известните интриганти в оперния свят – Дон Базилио. Прочутата Ария на клеветата е емблематична в оперния свят, и не само – като еманация на подмолните деяния, водещи до пагубни резултати. Сопраното Нона Кръстникова отново ще предизвика бурен смях с нейната симпатична, дръзка, провокативна героиня Берта, която не крие афинитета си към мъже, вино и… още нещо и изгражда образа с достатъчно самоирония. Свеж, артистичен вихър от емоции ще бъде и баритонът Йордан Христозов – в ролите на Фиорелло, приближен на Граф Алмавива, и Офицера, който въдворява ред в настъпилия артистичен хаос в сюжетната линия.

В общото приповдигнато настроение се вписват и чудесните артисти от хоровия състав на Бургаската опера, с диригент Александър Чепанов. Хористите които имат индивидуални интригуващи актьорски задачи, изпълнени с много чувство за хумор и динамика.

Своя незаменим принос в осъществяването на пореден вълнуващ спектакъл под знака на високо качество имат и асистент‐режисьорите Петър Тихолов и Лина Пеева, концертмайсторът на оркестъра Ваня Златева, пианистката Илиана Тодорова, която изпълнява клавирните речитативи по време на спектакъла, Райна Попова, която подготвя изпълнителите за блестящото извайване на партиите на сцената, авторът на субтитрите – Сребрина Славова, специалистите от техническите служби и всички, които са извън светлината на сценичните прожектори, но със своя труд допринасят за цялостно издържания облик на „Севилският бръснар“.

Спектакълът не се препоръчва за лица под 12 години!

Билети за комичната опера от Росини „Севилският бръснар“ могат да бъдат закупени на касата на Операта, каса „Часовника“ /пред хотел „България“/,както и в мрежите на Grabo –https://grabo.bg/burgas/sevilskiiat-brasnar-0d69kzgи Eventim –https://www.eventim.bg/bg/bileti/sevilskiyat-brsnar-burgas-drzhavna-opera-685780/event.html?ca=2.

