Marilyn Manson e третият хедлайнер на HILLS OF ROCK 2026

Към програмата се присъединяват още и Sex Pistols Featuring Frank Carter, Northlane и Last Train

Провокатор, икона, културно явление, творчески хамелеон – Marilyn Manson е третият хедлайнер на HILLS OF ROCK 2026. Артист, който от появата си изкривява границите на съвременната алтернативна култура и променя представата за това какво може да бъде световната рок сцена. Образът му непрекъснато се движи по ръба между високото изкуство, гротеската и необуздания хаос – неслучайно феновете му го наричат The God of F*ck. Точно тази първична енергия Marilyn Manson ще донесе на сцената на HILLS OF ROCK 2026 като хедлайнер на първия ден от фестивала – 24 юли.

Появил се в началото на 90-те като странната, плашеща и едновременно притегателна фигура между Marilyn Monroe и Charles Manson, тази тъмна театрална икона с мистична символика и неизчерпаема енергия бързо се превръща в най-поляризирания артист на десетилетието. От момента, в който забавената, мрачно пулсираща версия на „Sweet Dreams (Are Made of This)” се превръща в международен хит, става ясно, че той е и културен катализатор. Marilyn Manson е и утвърден визуален артист с международни изложби, известен със своите мрачни, експресивни акварели и сюрреалистични образи, които изграждат една различна, дълбоко лична вселена, допълваща тъмната му сценична естетика. През миналата година Marilyn Manson издаде своя дванадесети албум, One Assassination Under God-Chapter 1, завръщане, с което продължава да предизвиква, развива и пренаписва собствената си легенда.

Sex Pistols Featuring Frank Carter се присъединяват към афиша на HILLS OF ROCK 2026 в първия ден на фестивала със своя автентичен пънк хаос директно в Пловдив, града, в който цяло лято древните камъни срещат гърмящите усилватели. След като отново запалиха искрата с концерти по света и показаха, че обновените Pistols не са някакъв носталгичен проект, а жива сила, бандата пристигат с енергия, която звучи остро, директно и напълно съвременно.

Френската група Last Train е олицетворение на независимата рок етика, те са свободни, целеустремени и непримирими вече близо 15 години. С два албума, проект в оркестър, документални филми и над 600 концерта из Европа, бандата отдавна се е превърнала в явление със собствен път, собствена естетика и лоялна публика. На живо Last Train са в стихията си, а след участия на най-големите европейски фестивали, включително Hellfest и Sziget, догодина за първи път ще застанат и пред българската публика на HILLS.

Пловдив ще посрещне и една от най-интересните австралийски модерни метъл банди на последното десетилетие, Northlane. Те пристигат на HILLS OF ROCK 2026 с репутацията на иноватори, носители на множество отличия и с глобална аудитория, Northlane отдавна са лидери в новата генерация тежка музика. Звукът им е комбинация от дълбока емоция, индустриални елементи и модерни тежки рифове, а концертите им са известни с прецизност и драматичен заряд.

HILLS OF ROCK 2026 се провежда на 24, 25 и 26 юли на Гребната база в Пловдив, а от днес в продажба влизат и еднодневните билети, които стартират на цена от 140лв. в мрежата на Тикет Стейшън.

За допълнителна информация, следете festteam.bg, hillsofrock.com и ticketstation.bg, както и в официалните профили на фестивала в социалните мрежи.

HILLS OF ROCK 2026 се организира от „Фест Тийм“ ООД, като част от програмата „Наследство 2023“ на Фондация „Пловдив 2019“ и с подкрепата на Община Пловдив.

