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Маратонът „Хасково плува“ 2026 се провежда днес при огромен интерес 

Недялко Тенев

Плувният маратон „Хасково плува“ 2026 се провежда днес. От сутринта на Плувен комплекс „Хасково“ без прекъсване плуват участниците в инициативата, които има за цел да популяризира активния начин на живот. 29 са плувците, записани за участие в маратона. Най-възрастният плувец, който плува днес и дава пример на всички е 83-годишния Димитър Димитров. По неговите стъпки в спорта вече върви уверено и най-малкият участник в „Хасково плува“ – това е 9-годишният Максим Велинов. Маратонът ще продължи до края на деня. 

В първото издание на „Хасково плува“ през 2025 година участваха 19 плувци, които за 8 часа изминаха 19 300 метра. Повишеният интерес към събитието през тази година показва, че плуването е все по-предпочитан спорт в Хасково, а Плувен комплекс „Хасково“ предоставя прекрасни условия за спорт и на деца, и на възрастни.

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