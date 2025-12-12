Маратон на добротата 2025 обедини деца, родители, учители и ученици от Добринище

За първа година Народно читалище „Димитър Благоев-1925“ – Добринище, заедно с деца, родители, учители и ученици от ОУ „Свети Климент Охридски“ – гр. Добринище, се включиха в националната инициатива Маратон на добротата – вдъхновена от автора на детски приказки Виктория Петрова.

Проявата събира всички поколения в общ стремеж към добро и взаимност.

„Ангелите“ на добротата – библиотекарката Виолета Хаджийска, секретарят Ани Парапунова и председателят Петър Друнчилов – донесоха истинска светлина в детските отделения. Те подариха книжки за четене, книжки за оцветяване, пъзели, химикали, чашки, настолни и образователни игри, както и коледни картички и рисунки, носещи послания за здраве, надежда и радост.

Инициативата тръгна от Дневен център за деца и младежи с увреждания „Здравец“ – гр. Банско, продължи в „Многопрофилна болница за активно лечение – д-р Асен Велев“ – гр. Разлог, Педиатричния кабинет на д-р Дунгьова – гр. Разлог, и достигна до Многопрофилна болница за активно лечение – гр. Благоевград.

Картичките бяха изработени с грижа и въображение от учениците на ОУ „Свети Климент Охридски“ – Добринище, а дарените книжки и материали бяха осигурени от деца и родители от града.

Навсякъде малките пациенти отговаряха с усмивки, а „ангелите на доброто“ усещаха как добротата се умножава и носи вяра в коледната светлина.

Благодарим на посланиците на доброто от Добринище!

