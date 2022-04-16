Манастирът „Рождество Богородично“ ще бъде отворен за посетители на Цветница и Великден

Манастирът „Рождество Богородично“ край к-с „М. Рудник“ ще бъде отворен за посещения на 17 – ти и 23 – ти срещу 24 – април, когато се честват големите християнски празници Вход Господен в Иерусалим (Цветница) и Възкресение Христово (Великден).

На Цветница гостите на обителта ще могат да получат осветена върбова клонка и да си налеят вида от аязмото. Манастирът ще бъде отворен от 8 часа сутринта до 18.00 часа вечерта.

На Великден в 21.00 часа в манастира ще бъде донесен благодатният огън от Иерусалим, от който всеки ще може да отнесе в дома си и ще бъде прочетено Пасхалното Евангелие.

Обителта ще бъде отворена за посещения от 20.00 до 24.00 часа. През великденските празници и почивни дни манастирът отново ще бъде отворен за посещения.

Тъй като участък от основния път за манастира е в ремонт, движението на автомобилите е отклонено по улица „Босна“, по която минава маршрутка номер 9, а след това покрай блок 165.

Светли, радостни и душеспасителни празници!