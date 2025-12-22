Малки коледари наричаха за здраве и берекет в Областна администрация Стара Загора

По повод предстоящите коледно-новогодишни празници, три групи коледарчета посетиха Областна администрация Стара Загора, за да зарадват областния управител и служителите.

Първи да представят своята празнична програма дойдоха децата от детска градина №25 „Ален мак“ Стара Загора.

„Нека има в тази къща всичко, догодина до амина, да са здрави, да са силни момците, още момите. Колкото звезди на ясно небе, толкова здраве в тази къща. Да бъде!“, наричаха още гостите.

С песни и добри пожелания приповдигнаха коледното настроение в администрацията и учениците от IX Основно училище „Веселин Ханчев“ Стара Загора.

Със силен тропот на геги дойдоха и ученици от Средно училище „Максим Горки“ Стара Загора. Младите момчета от коледарския състав изпълниха фоайето с настроението от коледните традиции. В края на тържествените програми, д-р Неделчо Маринов благодари за приятните емоции, които децата са създали у него и служителите на Областна администрация Стара Загора, и подчерта, че независимо от динамиката на времената, единственото, което следва да ни води и съхранява, е непреходността на народните традиции, фолклора и българщината. Областният управител им пожела весели празници и всяко дете получи торбичка с лакомства.

