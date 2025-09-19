Малки и големи се хванаха на хоро при откриването на петото издание на фестивала „От бай Дико до „Тико, тико…“

При традиционно силен интерес започна и тазгодишното пето поред издание на традиционния фестивал на духовите оркестри „От бай Дико до „Тико, тико…”.

Публика на различна възраст аплодира изпълнителите в първата фестивална вечер в двора на Регионалния исторически музей в Плевен и спонтанно изви хоро пред сцената.

И тази вечер програмата започва с дефилир на оркестри от 18.30 часа, който е от централния пл. „Възраждане“ през Градската градина до РИМ. Там от 19.00 часа е концертът на Биг бенд Велико Търново с диригент Владимир Бошнаков. След тях от 19.45 часа ще слушаме изпълнения на Първи ученически гвардейски духов оркестър при СУ „Иван Вазов“ – Плевен, с диригент Красимир Янкулов. От 20.30 часа е концертът на Биг бенд Пловдив с диригент Николай Гешев.

Всички инициативи са с вход свободен.

