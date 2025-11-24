Мъж постави пред дома си в Стара Загора антипаркинг колчета без разрешение

Две са проявите на консумация на алкохол на публично място, а една – на просия; 4-ма водачи на тротинетки също са в нарушение

14 нормативни нарушения установиха проверяващите екипи на Звено „Инспекторат“ и Група „Общинска полиция“ през третата ноемврийска седмица на 2025 г. Статистиката на редовния седмичен бюлетин отбелязва още 635 броя глоби с фиш на стойност 20 лева.

Най-честите нарушения през периода от 17-ти до 23-ти ноември са свързани с паркиране на моторните превозни средства. Два от случаите са нарушение на чл. 57, ал. 1, т. 4 от Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора. Шофьорите са паркирали своите возила така, че биха попречили на други водачи на МПС да влязат или излязат от често посещавани публични места.

Четирима са управлявали своите индивидуални електрически превозни средства в разрез с изискванията на чл. 80а от Закона за движение по пътищата. Правилата за тротинетките са вече ясно разписани в закона и перманентният призив на Община Стара Загора е те да се спазват пунктуално.

Другото нарушение е на мъж, който е монтирал пред своя частен дом на ул. „Трета опълченска“ в Стара Загора два броя антипаркинг колчета (на снимката) . За това свое действие той не се е сдобил с необходимото разрешително. По този начин старозагорецът е нарушил чл. 8 от Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора

Още едно подобно действие е извършено миналата седмица – на ул. „Тодор Стоянович“ в Стара Загора отново мъж е поставил саморъчно антипаркинг скоба с цел да си запази самостоятелни участъци за престой и паркиране. Също без разрешение от страна на общината.

Чл. 40 и чл. 41 от Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора забраняват поставянето на допълнителни съоръжения, предмети, маркировка и сигнализация върху уличните платна на местата, определени от Общината за паркиране и пешеходните зони.

Две са проявите на консумация на алкохол на публично място, а една – на просия също на обществено място. И трите са нарушение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора, което се санкционира.

Последните прояви на пренебрегване на текстовете на Наредбата за обществения ред са: вдигане на шум в непозволени часове, с което се смущава спокойствието на обитателите на жилищни сгради; разлепване на афиши, реклами и агитационни материали по сгради и стени извън определените места.

