Магията на хайку поезията ще оживее чрез изкуството на калиграфията в Художествена галерия – Стара Загора

Изложбата е част от програмата на 36-ите дни на японската култура в България

В западната зала на Художествена галерия – Стара Загора на 1 септември 2025г.(понеделник) от 18.30 ч. предстои специално откриване на изложбата „Киго – образи и думи от природата“, която представя японските изкуства суми-е, шодо и хайку поезия. Магията на хайку поезията ще оживее чрез изкуството на калиграфията, изпълнена в техниките шодо (японска калиграфия) и суми-е (рисунка с туш), които са едни от най-трудните техники в изобразителното изкуство.

Подбраните стихове са на автори, членове на Българския хайку съюз. Експозицията включва над 55 творби, изпълнени върху калиграфски свитъци, калиграфска хартия и акварелна хартия. Сезонните думи и образи, които авторите използват в своите калиграфии и суми-е творби разкриват красотата на лаконичния поетичен изказ и предлагат на публиката едно своеобразно „пътуване“ в света на асоциациите и символите, инспирирани от природата. Тези думи имат универсално значение, но и отразяват личното усещане на всеки творец и поет. В тях освен умение, всеки автор излага на показ и своето собствено чувство, отношение и неподправена енергия в самия миг на изпълнението. Изложбата е част от програмата на 36-ите дни на японската култура в България, в която Художествена галерия – Стара Загора се включва за поредна година.

Официален гост на откриването ще бъде г-н Мачида Хидеаки, съветник в Посолството на Япония в София и други официални лица.

По време на откриването присъстващите ще имат удоволствието да се насладят на шодо пърформанс – японска калиграфия, изпълнена от Венелина Петкова-Уми (притежател на Пети дан по Шодо от Геншинкай, Япония и член на БХС) и Виктор Желев-Викей (млад последовател в Пътя на четката, член на БХС).

На 2 септември (вторник) между 11.00 ч. и 13.00 ч., посетителите ги очаква вълнуващо преживяване с арт работилница Шодо и Суми-е: японска калиграфия и живопис за всички възрасти.

Куратори са Венелина Петкова, Зорница Харизанова, Ани Иванова.

Организатори на изложбата са Български хайку съюз, Сдружение НАКАМА, Община Стара Загора, Художествена Галерия – Стара Загора.

Експозицията може да бъде посетена до 14 септември 2025 г.

За повече информация: www.facebook.com/gallerystz и тел: 0876143440 / 0876622700

