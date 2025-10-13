Магия, огън и изкуство – така започна фестивалният октомври в Ямбол

В продължение на две седмици през октомври Ямбол е оживен от фестивален дух.

На 10 и 11 октомври в града гостуваха едни от най-добрите майстори на огненото изкуство. Дните от 17 до 19 октомври ще бъдат изпълнени с музика и кулинарни изкушения чрез най-новия фестивал на града – „Ямбол ни съБИРА“.

Огнените постановки, организирани от фестивала за улични изкуства 6Fest в партньорство с Община Ямбол, бяха посрещнати с огромен интерес от жителите и гостите на града. Столичната формация „Inferno Saga“ постави искрящото начало на фестивала със спектакъла „Ритуалът на трите пламъка“, който комбинира класически техники с нестандартни хореографски решения, визуални ефекти и емоционална атмосфера. След тях група „Agnon Collective“ пренесе публиката в мистичен свят, където природата и свръхестественото се преплитат в едно цяло чрез своя огнен разказ „Самодивата“. За физическите, емоционалните и психическите връзки, които водят до съблазън, разделение и възстановяване, напомни старозагорската формация „Повелители на мечти“ чрез сценичния разказ „Изкушение“.

Стотици аплодираха също огнените спектакли „Драгониус“ на „Театър на огъня и сенките Fireter“ (София) и „Медитиращите“ на „Agnon Collective“, а Тихомир Димитров успя да включи и публиката като пряк участник в своята цирково-театрална постановка „On Fire”.

6Fest е първият самостоятелно провеждащ се фестивал в България, посветен на изпълнителските улични изкуства като карнавал, съвременен цирк, куклен театър, живи статуи, огнени изкуства, кокили, улична магия, танц, музика и др. В началото на тази година фестивалът получи отличието „EFFE Label 2024-2025“ на Европейската фестивална асоциация (EFA). За първи път 19-ото му поред издание се проведе едновременно в два града – Пловдив и Ямбол.

„Фестивал за улични огнени спектакли 6Fest 2025“ се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Ямбол.

Facebook

Twitter



Shares