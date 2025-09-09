M.U.S.I.C. – вълшебни градски звуци, които ни свързват

12 изявени музиканти от Европа тръгват на любопитно джаз турне, за да изненадат габровската публика с нов аранжимент на световни класики, наситени с големи емоции и важни послания.

Концертът, подходящ за цялото семейство, е с вход свободен и ще се състои на 25.09.2025 (четвъртък) от 19:00 ч. в Голям салон на Дом на културата „Емануил Манолов“ – Габрово. Музикалното събитие е част от подготовката на града в кандидатурата за Европейска столица на културата 2032.

Музикалната копродукция е една от избраните концепции от над 1000 творчески идеи по програма „Creative Europe“ и ще премине през държавите Австрия, България, Италия, Румъния, Унгария и Франция. Музикантите и певците, които публиката ще види на сцената в Габрово, стават част от формацията на M.U.S.I.C. след конкурс за предварителна селекция. Партньори по проекта са Община Габрово, „Cadenza Arts Management“ (Унгария) и румънската компания „JmEvents“, организатор на международно признатия фестивал EUROPAfest в Букурещ.

Основната цел на проекта M.U.S.I.C. (абревиатура от „Magical Urban Sounds in Connection“, в превод „Вълшебни градски звуци, които ни свързват“) е да улесни трансграничната мобилност, кариерното развитие и публичността на джаз и класически музиканти, като същевременно допринесе за ангажирането на публиката с фокус върху подрастващите и необходимия преход към по-зелено ежедневие за всички граждани. Ето защо освен големия концерт на 25.09 формацията ще проведе и 2 работилници с младежи – на 24.09 в Картинно фоайе на Дом на културата „Емануил Манолов“ – Габрово и на 26.09 в СУ „Емилиян Станев“, Велико Търново.

По време на концерта в Голям салон на Дома на културата публиката ще се наслади на комбинация от стилове и нов прочит върху класики като иконичния американски джаз стандарт „Caravan” от Хуан Тисол и Дюк Елингтън в аранжимент на италианския композитор и пианист Лука Алета, любимия на поколенията „Route 66“ от Нат Кинг Кол и още много изненади.

За повече подробности относно музикалното събитие и работилниците следете новия уебсайт на Дом на културата „Емануил Манолов“ – Габрово: www.dkem.bg.

