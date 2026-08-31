Любомир Владимиров: Регионите не трябва повече да чакат решения, финансиране и инфраструктура

В Русе обсъдиха магистралата до Велико Търново, ВиК инфраструктурата и ремонтите на пътища, а общината получи 3,8 млн. евро европейско финансиране за транспорт

Необходими са последователност, предвидимост и конкретни резултати в развитието на регионите, заяви областният управител на Русе проф. Любомир Владимиров по време на среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков.

Срещата се проведе в рамките на инициативата „Регионите говорят“ и събра представители на държавната и местната власт, Агенция „Пътна инфраструктура“ и регионалните структури на МРРБ.

„За съжаление прекалено дълго време в България регионите бяха поставяни в ситуацията да чакат – да чакат решения, финансиране, процедури, следващия бюджет или пък следващата програма. Вече виждаме как се променя този модел“, заяви Владимиров.

По думите му подходът трябва да бъде прагматичен, с координация между институциите и контрол върху реалното изпълнение на поетите ангажименти.

В Русенско не се очаква воден режим

Сред основните теми на срещата бяха водоснабдяването, състоянието на ВиК инфраструктурата и ремонтите на републиканската пътна мрежа. Според представената по време на разговорите информация към момента няма опасност от въвеждане на воден режим в населени места в Русенска област.

Министър Иван Шишков посочи, че част от републиканската пътна мрежа в региона е в относително добро състояние, но има няколко пътни участъка, които трябва да бъдат включени в плановете за ремонт.

Той съобщи още, че започва разплащане по т.нар. Приложение 3, свързано с инвестиционната програма на общините.

Магистралната връзка Русе – Велико Търново отново във фокуса

По-рано през деня Шишков и Владимиров инспектираха напредъка по изграждането на магистралата между Русе и Велико Търново.

Регионалният министър определи проекта като дълго отлаган инфраструктурен обект и заяви, че целта е да бъде осигурена по-добра транспортна свързаност на Русе със страната и с Южна Европа.

По думите на Шишков в рамките на 30–40 дни се очаква да бъде възложен подробен устройствен план за трасето до Велико Търново, след което проектирането трябва да продължи в посока Маказа.

Министърът заяви още, че се планира възобновяване на строителството на автомагистрала „Хемус“ в посока Велико Търново. Той отправи и критики към начина, по който инфраструктурни проекти са били управлявани от предишни правителства. Тези оценки представляват политическата позиция на министъра.

3,8 млн. евро за транспорта в Русе

По време на инициативата Община Русе получи формален чек за 3,8 млн. евро европейско финансиране, предназначено за интегрирано развитие на транспорта. Документът беше приет от заместник-кмета Енчо Енчев.

Според Шишков средствата са част от усилията за усвояване на европейското финансиране и подобряване на регионалната инфраструктура.

„Регионите говорят“ не е просто политическа обиколка, а това да стигнем по-близо до всички хора и управляващи на малките населени места, за да сме по-близо до истинските нужди на всеки човек“, заяви регионалният министър.

Обсъжда се концесия за трасето Велико Търново – Маказа

Шишков коментира и възможността участъкът от Велико Търново до Маказа да бъде реализиран чрез концесия и привличане на частен инвеститор.

Според него подобен модел би могъл да ускори изграждането на инфраструктурата и да намали необходимостта от пряко публично финансиране. Министърът защити тезата, че инвестицията би имала положителен ефект и върху българската икономика.

Областният управител Любомир Владимиров подчерта, че администрацията ще продължи да поставя конкретните проблеми на хората и развитието на Русенска област в националния дневен ред.