понеделник, август 31, 2026
Последни:
Региона

Любомир Владимиров: Регионите не трябва повече да чакат решения, финансиране и инфраструктура

Недялко Тенев

В Русе обсъдиха магистралата до Велико Търново, ВиК инфраструктурата и ремонтите на пътища, а общината получи 3,8 млн. евро европейско финансиране за транспорт

Необходими са последователност, предвидимост и конкретни резултати в развитието на регионите, заяви областният управител на Русе проф. Любомир Владимиров по време на среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков.

Срещата се проведе в рамките на инициативата „Регионите говорят“ и събра представители на държавната и местната власт, Агенция „Пътна инфраструктура“ и регионалните структури на МРРБ.

„За съжаление прекалено дълго време в България регионите бяха поставяни в ситуацията да чакат – да чакат решения, финансиране, процедури, следващия бюджет или пък следващата програма. Вече виждаме как се променя този модел“, заяви Владимиров.

По думите му подходът трябва да бъде прагматичен, с координация между институциите и контрол върху реалното изпълнение на поетите ангажименти.

В Русенско не се очаква воден режим

Сред основните теми на срещата бяха водоснабдяването, състоянието на ВиК инфраструктурата и ремонтите на републиканската пътна мрежа. Според представената по време на разговорите информация към момента няма опасност от въвеждане на воден режим в населени места в Русенска област.

Министър Иван Шишков посочи, че част от републиканската пътна мрежа в региона е в относително добро състояние, но има няколко пътни участъка, които трябва да бъдат включени в плановете за ремонт.

Той съобщи още, че започва разплащане по т.нар. Приложение 3, свързано с инвестиционната програма на общините.

Магистралната връзка Русе – Велико Търново отново във фокуса

По-рано през деня Шишков и Владимиров инспектираха напредъка по изграждането на магистралата между Русе и Велико Търново.

Регионалният министър определи проекта като дълго отлаган инфраструктурен обект и заяви, че целта е да бъде осигурена по-добра транспортна свързаност на Русе със страната и с Южна Европа.

По думите на Шишков в рамките на 30–40 дни се очаква да бъде възложен подробен устройствен план за трасето до Велико Търново, след което проектирането трябва да продължи в посока Маказа.

Министърът заяви още, че се планира възобновяване на строителството на автомагистрала „Хемус“ в посока Велико Търново. Той отправи и критики към начина, по който инфраструктурни проекти са били управлявани от предишни правителства. Тези оценки представляват политическата позиция на министъра.

3,8 млн. евро за транспорта в Русе

По време на инициативата Община Русе получи формален чек за 3,8 млн. евро европейско финансиране, предназначено за интегрирано развитие на транспорта. Документът беше приет от заместник-кмета Енчо Енчев.

Според Шишков средствата са част от усилията за усвояване на европейското финансиране и подобряване на регионалната инфраструктура.

„Регионите говорят“ не е просто политическа обиколка, а това да стигнем по-близо до всички хора и управляващи на малките населени места, за да сме по-близо до истинските нужди на всеки човек“, заяви регионалният министър.

Обсъжда се концесия за трасето Велико Търново – Маказа

Шишков коментира и възможността участъкът от Велико Търново до Маказа да бъде реализиран чрез концесия и привличане на частен инвеститор.

Според него подобен модел би могъл да ускори изграждането на инфраструктурата и да намали необходимостта от пряко публично финансиране. Министърът защити тезата, че инвестицията би имала положителен ефект и върху българската икономика.

Областният управител Любомир Владимиров подчерта, че администрацията ще продължи да поставя конкретните проблеми на хората и развитието на Русенска област в националния дневен ред.

Вижте още

„Царицата на чардаша“ оживява под открито небе на Царевец

Недялко Тенев

Железопътният транспорт отчете рекордните 2,35 млрд. пътници през първото полугодие

Недялко Тенев

„Дунав“ организира пътуване за феновете за гостуването на „Левски“ в София

Недялко Тенев

Pin It on Pinterest