ЛЮБИМАТА НА ВСИЧКИ НЕЛИ МИХАЙЛОВА ДОНЕСЕ НА БАНСКО ГОЛЯМАТА НАГРАДА НА ФЕН ФОЛК ТВ

За втора поредна година талантливата изпълнителка Нели Михайлова прослави град Банско на престижния фестивал с конкурсен характер „Пирин Фолк“ Сандански 2025.

След като през изминалата година спечели Голямата награда на публиката, тази година Нели отново завладя сърцата на зрителите и журито. Във вечер с пълен до краен предел Летен театър в Сандански, и сред конкуренцията на 15 участници, тя триумфира с Голямата награда на Фен Фолк ТВ в категория aвторска македонска песен – „Майчина обич“.

Вдъхновена от успеха, Нели сподели:

„Когато човек влага душа и сърце в нещата, които обича да прави, усилията му се възнаграждават достойно.“

До престижната награда Нели стигна с безрезервната подкрепа на своето семейство, което бе неотлъчно до нея по време на целия фестивал.

Банско се гордее със своите изпълнители, които достойно представят града на национални и международни сцени и фестивали, прославяйки нашата музикална култура.

