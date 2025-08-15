Лято в библиотеката: Програма на Детския отдел на Библиотека „Родина“ за следващата седмица

Лято в библиотеката

Програма

18.08.2025 – 22.08.2025

18 август (понеделник)

Програма „Да пазим природата”: Национални паркове в България; Литературни игри; Арт ателие „Сръчковци”.

10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина”, ул. „Българско опълчение” 69

19 август (вторник)

Програма „Любими спомени в приказки вплетени”: Шарл Перо; Образователни занимания със STEM пособия; Литературни игри; Арт ателие „Сръчковци”.

10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина”, ул. „Българско опълчение” 69

20 август (сряда)

Европа Директно – Стара Загора гостува на Детски отдел: Европейски фестивали и празници;

Програма „Народи, митове, легенди”: Траки; Арт ателие „Сръчковци”.

10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина”, ул. „Българско опълчение” 69

21 август (четвъртък)

Програма „Стара Загора – древна и млада, позната и непозната – наш роден град!”: Старозагорски минерални бани; „Камишибай”: Пепеляшка; Образователни занимания със STEM пособия; Арт ателие „Сръчковци”.

10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина”, ул. „Българско опълчение” 69

22 август (петък)

Програма „При нас е весело”: Ревю на книгата; Четем книга, гледаме филм; Аудио приказки; Интерактивни игри с Clever book; Арт ателие „Сръчковци”.

10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина”, ул. „Българско опълчение” 69

