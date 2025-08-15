Лято в библиотеката: Програма на Детския отдел на Библиотека „Родина“ за следващата седмица
Лято в библиотеката
Програма
18.08.2025 – 22.08.2025
18 август (понеделник)
Програма „Да пазим природата”: Национални паркове в България; Литературни игри; Арт ателие „Сръчковци”.
10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина”, ул. „Българско опълчение” 69
19 август (вторник)
Програма „Любими спомени в приказки вплетени”: Шарл Перо; Образователни занимания със STEM пособия; Литературни игри; Арт ателие „Сръчковци”.
10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина”, ул. „Българско опълчение” 69
20 август (сряда)
Европа Директно – Стара Загора гостува на Детски отдел: Европейски фестивали и празници;
Програма „Народи, митове, легенди”: Траки; Арт ателие „Сръчковци”.
10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина”, ул. „Българско опълчение” 69
21 август (четвъртък)
Програма „Стара Загора – древна и млада, позната и непозната – наш роден град!”: Старозагорски минерални бани; „Камишибай”: Пепеляшка; Образователни занимания със STEM пособия; Арт ателие „Сръчковци”.
10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина”, ул. „Българско опълчение” 69
22 август (петък)
Програма „При нас е весело”: Ревю на книгата; Четем книга, гледаме филм; Аудио приказки; Интерактивни игри с Clever book; Арт ателие „Сръчковци”.
10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина”, ул. „Българско опълчение” 69