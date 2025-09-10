Лятно кино под звездите в Плевен представя „Петя на моята Петя“

Лятно кино под звездите в Плевен се завръща през септември с ново филмово българско заглавие – на 12 септември /петък/ в Летния театър в парк „Кайлъка“ ще бъде представен филмът „Петя на моята Петя“.

Прожекцията е от 20,00 часа. Вход свободен!

Филмът „Петя на моята Петя“ е вдъхновен от ярката личност на Петя Дубарова. Той не е биографичен, но вълнува с темите, които поставя – за смелостта да бъдеш различен и да отстояваш идеалите си, за волята да се пребориш с несправедливостите на системата и кога матрицата успява да ни превърне в „консервни кутии без етикети“.

Засяга темите за образованието и неговата роля в живота на подрастващите, за емпатията между децата и възрастните. Не подминава тръпката от първата любов и нуждата от приятели по пътя към постигане на един по-добър свят.

Актьорският състав включва Александра Костова, Алиса Атанасова, Юлиан Вергов, Албена Павлова, Алена Вергова, Ясен Атанасов, Мартин Методиев, Моньо Монев, Орлин Павлов, Искра Донова, Васил Банов, Емил Марков и Александър Милчев. Режисьор е Александър Косев, зад камерата е Иван Вацов, а сценарият е дело на Нели Димитрова и Валентина Ангелова. Продуцент е Николай Урумов с „Бъф Пикчърс“. Разпространява се от bTV Studios.

Филмът излиза през 2022-ра, когато младата бургаска поетеса Петя Дубарова можеше да бъде на 60 години. Сценаристките Нели Димитрва и Валентина Ангелова, заедно с режисьора Александър Косев, сякаш искат да ознаменуват тази празнота и загуба – с разказа за една съвременна Петя на 17 години, която също се двоуми между писането, бунта и несъгласието със света.

Киновечерите на открито в парк „Кайлъка“ се осъществяват по инициатива на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към Община Плевен.

Facebook

Twitter



Shares