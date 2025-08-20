„Лятно кино под звездите“ преплита три истории, посветени на три вдъхновяващи личности в три последователни вечери в парк „Македония“ в Благоевград.

Утре, 21 август, ще бъде излъчена биографичната филмова драма „Без крила“, режисирана от Ники Илиев. Филмът проследява живота на параолимпийския шампион Михаил Христов от момента на трагичен инцидент, довел до загуба на двете му ръце, през трудностите и вътрешните му борби, до триумфа му като шампион, изобретател на протези и вдъхновяващ лектор. В главната роля Наум Шопов – младши.

На 22 август, зрителите ще се докоснат до историята на един от най-обичаните български футболисти Георги Аспарухов – Гунди. Биографичната драма „Гунди – Легенда за любовта“ (2024) на режисьора Димитър Димитров разказва за живота и кариерата на Гунди и за любовта му с Величка Маркова – Лита. В главните роли Павел Иванов и Александра Свиленова. Филмът е признат за най-гледан български филм след 1989 година.

Финалната, трета вечер – 23 август, е посветена на Кристиан Таков – юрист, преподавател, доктор по право и един от най-светлите умове на съвременна България. Документалният филм „Моралът е доброто“ съчетава интервюта, архивни кадри и лични разкази от колеги, приятели и студенти. Лентата изгражда портрет на човек с непреклонни принципи и силна обществена позиция, оставил дълбока следа в правната и обществената мисъл у нас.

Прожекциите са в парк „Македония“ с начален час 20.30 часа. Входът е свободен!

Лятното кино се организира от Община Благоевград, с подкрепата на „Виваком България“ и „Карлсберг България“.

Facebook

Twitter



Shares