Лятно кино под звездите и младежки дух с Лило и Стич в Свищов

По случай Международния ден на младежта – 12 август, пред читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“, Младежки център – Свищов организира лятно кино под открито небе.

На голям екран бе прожектиран филмът „Лило и Стич“, който събра пъстра аудитория от деца, млади хора, техни приятели и близки, с добро настроение и усмивки.

С избора на този филм организаторите отправиха послание, близко до темите, които Международният ден на младежта поставя на дневен ред: толерантност, солидарност и принадлежност. Невероятната история на Лило и Стич разкрива силата на семейството, приятелството и приемането.

По време на събитието се проведе и играта „Светлината в нас“. Всички деца и младежи бяха поканени да напишат или нарисуват свои позитивни, забавни или вдъхновяващи послания върху специална светеща стена на вдъхновението. Така те оставиха своя следа, разпръсквайки светлина и мотивация сред присъстващите.

Вечерта беше изпълнена с положителна енергия и добро настроение, а атмосферата – свежа, лятна и непринудена. Филмът под звездите превърна събитието не просто в киновечер, а в преживяване, което сближава младите и създава незабравими спомени!

