Лятната STEAM академия завърши с усмивки и сертификати за участниците

В продължение на два месеца ученици от I до IV клас развиваха знания и умения чрез експерименти, практически задачи и творчески предизвикателства

С финално тържество приключи Лятната STEAM академия за ученици от I до IV клас от училищата на територията на Община Стара Загора. В продължение на юли и август децата участваха в практически занимания, експерименти и образователни игри, насочени към науката, технологиите, инженерството, изкуствата и математиката.

Инициативата се реализира в рамките на проект № BG05SFPR001-2.003-0061-C01 „Таланти без граници“, финансиран по Програма „Образование“ 2021–2027 г., съфинансирана от Европейския съюз.

В заключителното събитие участваха децата, техните родители и екипът, реализирал образователната програма.

Всяко дете получи сертификат

Началникът на отдел „Образование и младежки дейности“ към Община Стара Загора Станимира Димитрова поздрави участниците за проявените любознателност, активност и желание да усвояват нови знания. Тя благодари и на родителите за подкрепата, която оказват на децата.

„Гордеем се с всеки един от вас. Вярвам, че през тези два месеца сте надградили знанията и уменията си и ще започнете новата учебна година с много увереност и, разбира се, с шестица!“, пожела Димитрова.

След приветствието всяко дете получи сертификат за участие в Лятната STEAM академия.

На церемонията присъстваха още директорът на ЦПЛР – Стара Загора д-р Милен Алагенски и Кристина Георгиева, главен експерт в звено „Младежки дейности“ към Общината.

Експерименти, технологии и творчески задачи

Заниманията през двата летни месеца се проведоха в Културния център за даровити деца „Проф. Петър Жеков“ и Центъра за подкрепа за личностно развитие. В академията участваха деца, завършили от I до IV клас през учебната 2025/2026 година.

Под ръководството на педагогически специалисти учениците се включиха в тематични работилници, практически експерименти, образователни игри и интерактивни предизвикателства.

Работата както индивидуално, така и в екип им даде възможност да развиват логическо и критическо мислене, технически умения, креативност и способност за сътрудничество.

Основната цел на академията е да насърчава иновативното мислене и интереса на децата към STEAM направленията, както и ранното им запознаване с професиите на бъдещето и творческите индустрии.

Финалното тържество даде възможност на малките участници да споделят преживяното през лятото със своите родители и да отбележат заедно края на двумесечното образователно приключение.