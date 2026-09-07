Ловешката постановка „Големият син“ гостува в театър „Сълза и смях“ на 16 септември

Новата постановка на Драматичен театър Ловеч „Големият син“ гостува в столичния театър „Сълза и смях“ на 16.09 от 19.00 ч.

Не пропускайте една вълнуваща театрална вечер с класическата пиеса на Александър Вампилов.

Случайни пътници попадат посред нощ при непознати хора, но се оказва, че сапристигнали при „свои“ и започват да живеят с проблемите и чувствата на „приемното“ семейство. Единият даже става техен син.

Така анекдотът прераства в нежна и мъдра притча. „Всички хора са братя“ — това е не е само заглавие на недовършена оратория , а и принцип, в който драматургът Александър Вампилов истински е вярвал.

В главната роля е изключително виталният актьор Владислав Карамфилов- Въргала /гост/. В останалите роли участват Боряна Бабанова, Никол Атанасова, Стилиян Маринов, Цветан Пейчев, Явор Костов-Яша и Гьорги Трайков.

Режисьор Олег Степанов, сценографияКирил Наумов, костюми Кирил Наумов и Елица Андреева, музикална среда Олег Степанов.

На 16 септември от19.00 ч. на Открита сцена „Сълза и смях“.

Билети на касата на театъра и онлайн

https://www.salzaismyah.bg/site/selector/3093

Грабо

https://grabo.bg/sofia/golemiiat-sin-0zbwgtk