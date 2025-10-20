Ловеч посрещна с голям успех Националния хоров фестивал „Панайот и Любомир Пипкови“

От 17 до 19 октомври 2025 г. Ловеч отново се превърна в музикален център на България, като домакин на Националния хоров фестивал „Панайот и Любомир Пипкови“ – събитие, посветено на творчеството и духовното наследство на двамата големи български композитори.

Събитието е част от Културния календар на Българския хоров съюз и се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

Фестивалът бе открит на 17 октомври с тържествен концерт в Ловчанско читалище „Наука – 1870“. Председателят на Сдружение „Ключ“ – г-жа Дренска, приветства участниците и подчерта значението на хоровото изкуство като мост между поколенията и пазител на българската културна памет. Приветствия отправиха и Негово Високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил, който благослови форума, както и кметът на Община Ловеч Страцимир Петков, който изрази подкрепата на местната власт за инициативи, съхраняващи духовността и музикалната традиция на града. Специален акцент в откриването бе изпълнението на Николай Цветков, ученик от 9 клас на НУИ „Панайот Пипков“ – Плевен, който изпълни произведението „Българска рапсодия“ от Панайот Пипков, поставяйки вдъхновяващо начало на музикалните празници.

С тържественото си участие се открои и Общински хор „Гена Димитрова“ – Плевен с диригент Анелия Дечева. Публиката видя кратък филм, посветен на живота и делото на Панайот и Любомир Пипкови в Ловеч, който представи значимата роля на град Ловеч в изграждането на техния творчески път.

В продължение на три дни петнадесет хорови състава от цялата страна представиха богата програма с православна и светска музика, обединявайки поколения и традиции в истински празник на българското хорово изкуство.

На 18 октомври сутринта се проведоха хорови работилници, ръководени от Мария Русева – диригент с международно образование от Robert Schumann Hochschule Düsseldorf и НМА „Проф. Панчо Владигеров“. Участниците подготвиха и изпълниха произведения на Панайот и Любомир Пипков, включени в заключителния концерт. Следобедният концерт в Катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ – Ловеч събра осем хора, посветени на православната музика: Катедрален женски хор „Достойно есть“ – Ловеч, Православен хор при храм „Св. Параскева“ – Плевен, Детско-юношески хор „Архангелский глас“ при Ловчанска света митрополия, Вокална формация „Мелос“ – Севлиево, Детски църковен хор „Св. Серафим Софийски“ – София, Мъжки хор при храм „Св. Троица“ – Габрово, Църковен хор „Благовещение“ при храм „Св. Троица“ – Ловеч и Хор „Св. Георги Победоносец“ при Общински младежки дом – Русе. Вечерната програма предложи светски и фолклорни изпълнения на Хор „Бонка Големанова“ и Детски хор „Бонка Големанова“ – Ботевград, Дамски хор „Захарина Милкова“ – Варна, Фолклорна формация „Песница“ – Севлиево, Дамски вокален ансамбъл „Агапе“ – Перник, Смесен хор на транспортните работници – София и Хор „Св. Георги Победоносец“ – Русе.

Фестивалните дни завършиха на 19 октомври с Божествена литургия в Катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“, в която участваха Детският църковен хор „Св. Серафим Софийски“ – София, Църковен хор „Благовещение“ – Ловеч и Катедралният женски хор „Достойно есть“ – Ловеч.

Кулминацията на събитието бе заключителният концерт и церемонията по награждаване в Ловчанско читалище „Наука – 1870“. В него участие взе Смесен хор „Панайот Пипков“ – Ловеч и бяха изпълнени от сборните хорове песните, които бяха подкотвени по време на хоровите работилници предния ден.

Въпреки че фестивалът няма конкурсен характер, тази година бяха връчени специални отличия. Кметът на Община Ловеч г-н Страцимир Петков връчи почетния плакет „Св. св. Кирил и Методий“ на Хор „Св. Георги Победоносец“ – Русе за цялостно представяне, като в избора си, той бе подкрепен от съгласувателния глас на г-жа Анелия Дечева и г-жа Мария Русева. Организаторите присъдиха и специални грамоти:

На Детски хор „Бонка Големанова“ – Ботевград за ярко сценично присъствие;

На Хор „Захарина Милкова“ – Варна за изпълнение на песен от Любомир Пипков;

На Олга Цветкова за индивидуално изпълнение на песен от Пипкови;

На Мъжки църковен хор при храм „Св. Троица“ – Габрово и Църковен хор „Благовещение“ – Ловеч за силно въздействащи интерпретации на православна музика.

Събитието завърши с поднасяне на цветя пред барелефа на Панайот Пипков в центъра на град Ловеч.

Националният хоров фестивал „Панайот и Любомир Пипкови“ доказа, че хоровата музика е жива и вдъхновяваща, а Ловеч – достоен пазител на националните духовни традиции. Фестивалът показа силата на общността, творчеството и любовта към българската песен.

Проектът „Национален хоров фестивал „Панайот и Любомир Пипкови“ е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

Facebook

Twitter



Shares