Литературният клуб към ЦПЛР – Стара Загора отбелязва Деня на четенето с писателката Надежда Станилова

Срещата „Четем наистина“ събира млади читатели в камерната зала на Културния център за даровити деца „Проф. Петър Жеков“ на 21 ноември

Литературният клуб към Центъра за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора организира тематичната среща „Четем наистина с писателката Надежда Станилова“. Срещата ще се проведе на 21 ноември 2025 г. от 17.30 ч. в камерната зала на Културния център за даровити деца „Проф. Петър Жеков“, ул. „Митрополит Методий Кусев“ №20, с вход свободен.

Инициативата е посветена на Деня на четенето и има за цел да насърчи интереса към книгите, творческото изразяване и живия контакт между децата, младите читатели и съвременните български автори.

Специален гост е писателката Надежда Станилова – автор на произведения за деца и възрастни, сред които стихосбирките „Слънчево зайче“ (2000) и „Детелинки“ (2006), сборникът „Среща с Трилет“ (2019), текстове за музика в детската градина, както и многократно отличавани хайку и сенрю, публикувани в национални и международни издания. Тя е носител и на първа награда от Конкурса за кратка проза, организиран от LiterNet.

По време на срещата участниците ще имат възможност да се запознаят с нейното творчество, да зададат въпроси, да прочетат откъс от любима книга или да рецитират стихотворение.

