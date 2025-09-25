Литературният фестивал PostScriptum очаква читателите на Стара Загора от 2 до 5 октомври 2025 г.

Тази година фестивалът ще се проведе под мотото „Граници“

Стара Загора става Център на Книгата от 2 до 5 октомври с много литературни срещи, ателиета по творческо писане и съпътстващи музикални, кино и театрални събития.

Пространството зад Универсалния магазин се превръща в Книжен площад с щандове на гостуващи издателства.

Тазгодишното издание ще се проведе под мотото „Граници“, което считаме за тема на годината. Да я погледнем през различни призми: физически граници, граници на порастване, граници на пречупване, граници на възможностите, но също граници на търпението, граници на миналото, граници на въображението. В дискусионни панели с автори, преводачи и издатели, ще опитаме да усетим по-цялостно света на думите, но и света навън.

Фестивалът за Литература PostScriptum се провежда благодарение на финансовата подкрепа на Община Стара Загора по процедура BG-RRP-11.021 на инструмeнта NextGenerationEU.

Основен организатор на събитието е Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора.

Всички събития от основната програма на фестивала са с вход свободен!

При дъждовно време фестивалът ще се проведе в пространствата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“.

Заповядайте!

Пълната програма на фестивала може да видите тук.

