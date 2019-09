Лили Иванова е носител на Специалната награда на София за изключителни постижения и принос в националната култура

Столичната община връчи отличия за ярки постижения в областта на културата

Лили Иванова получи Специалната награда на София за изключителни постижения и принос в националната култура, която Столичната община връчва в Деня на София – 17 септември на церемония в Народния театър „Иван Вазов“.

„Творците превръщат София в духовен град и столица на духовността на България.“ Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова на церемонията. Кметът Фандъкова връчи награда на Милко Лазаров за филма „АГА“. „Изключително ми е приятно да връча престижната награда на журито на режисьора на един филм с огромен национален и международен успех. Филмът, който Националният съвет за кино определи за българската кандидатура за наградите на Американската филмова академия „ОСКАР” за чуждоезиков филм“ – каза също кметът Фандъкова.

НОСИТЕЛИ НА НАГРАДИТЕ СА:

ЛИТЕРАТУРА – Иван Теофилов за книгата „Гласът на тишината”

ТЕАТЪР – Стефан Мавродиев за ролите му на г-н Уилис в „Лунните деца“ от Майкъл Уелър (режисьор М. Киселов) и Фойербах в „Аз, Фойербах“ от Танкред Дорст (режисьор Вл. Люцканов)

МУЗИКА – Софийска филхармония и Музикална агенция „Кантус Фирмус” за Тържествен концерт „120 години от рождението на Панчо Владигеров“, открил Европейския музикален фестивал на 21 март 2019 г. в зала „България“

ВИЗУАЛНО-ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА – Павел Койчев за изложба „Градината на тревата“, представена в галерия „Райко Алексиев“

ХУДОЖЕСТВЕНА ФОТОГРАФИЯ – Яна Узунова за фотоизложбата „Тодор Славчев – фотоархив”



КИНО – Филмов фестивал „Мастер оф Арт” – ІV издание, 2019 г.

АРХИТЕКТУРА, ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И ЕСТЕТИЗАЦИЯ НА ГРАДСКАТА СРЕДА – Пеньо Столаров за реконструкцията на сграда с музей към Боянската църква в детска градина

КРИТИКА И ЖУРНАЛИСТИКА В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА – Теодора Димова за статии в областта на културата в различни медии

ТАНЦОВО ИЗКУСТВО – Балет „Арабеск”, за премиерните спектакли The Bingo Project, „Нощите“, „Следобедът на един фавн“, „Опера diva“

ФОЛКЛОРНИ СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА – Недялко Недялков, музикант, за множество концерти, проект „Балканска Носталгия” и CD албумите GloBalKan Wonder Wheel и The Spirit of Bulgarian Traditions и др.

СЪВРЕМЕННИ ПЕРФОРМАТИВНИ И МУЛТИЖАНРОВИ ИЗКУСТВА – Венелин Шурелов за ретроспективна изложба в галерия Credo Bonum.

Фотограф: Гео Калев