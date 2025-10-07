Лице в лице със Захари Карабашлиев – на 10 октомври в Плевен

Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – Плевен обяви едно от най-очакваните литературни събития тази есен – на 10 октомври 2025 г., петък, от 17.30 часа в Арт залата на библиотеката ще се състои срещата „Лице в лице със Захари Карабашлиев“.

Това е първото гостуване на утвърдения български писател в Плевен – специален момент за града и неговите читатели. Входът за събитието е свободен.

На срещата с плевенската публика Захари Карабашлиев ще представи най-новия си роман „Рана“. Главен герой в книгата е Сава – бежанец от Одринска Тракия след Балканските войни и студент по право в София. Елиза е генералска дъщеря и талантлива пианистка в Музикалното училище. Невинната им любов е прекъсната от Първата световна война, която отвежда Сава в школа за запасни офицери и на Добруджанския фронт, където съдбата го среща с румънски писател и четиригодишно сираче.

Захари Карабашлиев е сред най-четените и награждавани български автори. Пише проза, драматургия и кино-сценарии. Автор е на романите „Рана“, „Опашката“, „Хавра“, „18 % Сиво“ (преиздаван многократно), „Жажда“ (повест), на пиесите „Талант“, „Неделя вечер“, „Лисабон“, на сборници с разкази, есета и други публикации. Носител е на престижни литературни и театрални отличия, сред които „Роман на годината“ на Фонд „13 века България“, „Христо Г. Данов“, „Хеликон“ и „Аскеер“. Неговите творби са превеждани и публикувани в САЩ, Франция, Германия, Полша, Турция и други страни.

