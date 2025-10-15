ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ И ОБЩИНА БУРГАС ОБСЪДИХА ПОДГОТОВКАТА ЗА НАЧАЛОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ВЪВ ФИЛИАЛА НА УНИВЕРСИТЕТА В БУРГАС

Работна среща очерта ключови приоритети и съвместни инициативи за развитие на образователната инфраструктура в региона

Днес, 15 октомври 2025 г., в Община Бургас се проведе работна среща с участието на г-н Михаил Ненов – заместник-кмет на Община Бургас, проф. д-р Елена Драгозова – заместник-ректор на Лесотехническия университет (ЛТУ), доц. д-р Калин Христов – заместник-ректор на ЛТУ и ланд. арх. Петър Панайотов. Темата на срещата беше организацията и техническото обезпечаване на обучението във Филиал Бургас на ЛТУ.

Проф. Драгозова и доц. Христов бяха официално посрещнати от кмета на град Бургас д-р Димитър Николов, който представи основните приоритети на общината за развитие на образователната инфраструктура, както и актуалния напредък в изграждането на новия образователен кампус. По време на разговора бяха набелязани редица конкретни съвместни инициативи, които ще бъдат заложени в календара на Община Бургас през следващата година.

Срещата беше изключително полезна за установяване на близко партньорство между университета и общинската администрация с цел осигуряване на най-сполучливи условия за студентите и академичния процес в Бургас.

Facebook

Twitter



Shares