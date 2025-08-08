Лекции и презентации, посветени на тракийското наследство са част от богатата културна програма на “Празници в Долината на тракийските царе“ 2025

В рамките на “Празници в Долината на тракийските царе” 2025, Казанлък ще бъде домакин на поредица от събития, посветени на тракийската култура, изкуство и история.

От края на август до началото на септември, жителите и гостите на града ще могат да се насладят на интересни лекции, прожекции и презентации.

????️ На 30 август от 10:30 часа в Исторически музей “Искра“ ще се проведе лекцията “Монументалната архитектура на одрисите“ с гост-лектор доц. д-р Даниела Стоянова.

????От 19:00 часа, в Къща-музей “Ненко Балкански“ ще се състои специално издание на “Събота в галерията“, посветено на 100 години от рождението на Лоте Михайлова. Програмата включва лекция, която ще разкрие малко известни факти за творческия път на Михайлова.

????️ На 2 септември от 10:30 часа в Общинска библиотека “Искра” ще се състои прожекцията на документалния филм “Тайнството на траките“ – визуално пътешествие из загадъчния свят на древните траки.

????️ На 3 септември в 10:30 часа, отново в библиотека “Искра“ ще бъде представена презентация “Тракийски съкровища“.

????В 18:00 часа в Археокомплекс “Долината на тракийските царе“ ще се проведе лекцията “Знаковият характер на орнаментиката при траките. Знак, символ, знакова структура”. Лектор ще бъде уста Дарин Божков, като събитието е част от арт инсталацията “Това, което е не е това, което е“.

Културният календар на тазгодишните “Празници в долината на тракийските царе” обещава да представи на казанлъчани и гости на града задълбочени научни погледи и възможности за обогатяване на знанията за богатото тракийско наследство.

