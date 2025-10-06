Легенди на „Дунав“ с лични поименни награди от областния управител Драгомир Драганов



Лични поименни награди от областния управител на Русе Драгомир Драганов получиха деветима от футболистите на „Дунав“, участвали в легендарния мач срещу „Рома“ през далечната 1975 година. Късно снощи в мотел „Рай“, след като дунавци биха с 2:0 търновския „Етър“ и след официалната церемония по награждаване, провела се на градския стадион, по случай 50 години от победата над италианския тим, се проведе голямо тържество. Там почетни грамоти от областния управител получиха героите на „Дунав“ Игнат Младенов, Благой Далев, Иван Въжаров, Тодор Тодоров, Павел Малинов, Людмил Александров, Никола Христов, Стоян Илиев, Валентин Николаев.

Капитан на отбора по време на паметния мач от преди половин век бе Никола Христов. Грамотите им бяха връчени за участието им в един от най-паметните мачове в историята на българския футбол и превръщането на срещата в част от спортната летопис, приноса към популяризирането и утвърждаването на футбола като обичан и обединяващ спорт, отдадеността към отбора, съотборниците и общата кауза, която надживя времето. „Да вдъхновяваш в спорта означава да даваш пример – със своето отношение, постоянство и любов към играта. Вие имахте силата да запалите искрата у другите – да им покажете, че усилията имат смисъл, че границите са там, за да бъдат преодолявани. Вдъхновението е това, което кара децата да обуят бутонките за първи път, което обединява феновете по трибуните, което ни кара да вярваме в чудеса и да празнуваме заедно. То превръща личния успех в колективна радост, а състезанието – в празник на духа и волята“, бе категоричен Драганов.

