Кюстендилска търговско-промишлена палата проведе трансгранично обучение за приобщаващ туризъм

Кюстендилска търговско-промишлена палата постави силен акцент върху достъпността и приобщаването в туризма, като проведе двудневно трансгранично обучение с участници от България и Република Северна Македония.

Обучението се проведе на 2 и 3 септември 2026 г. в конферентната зала на семеен хотел „Пауталия“ в Кюстендил и беше организирано по проект BGMK0200028 „Трансгранична атрактивност – интелигентен туризъм в регион Кюстендил – Крива Паланка – Невестино“, по който КТПП е партньор.

Във фокуса на срещата беше поставена необходимостта туристическият сектор да развива услуги и решения, които отговарят на потребностите на всички посетители.

В обучението участваха 20 представители – 10 от България и 10 от Северна Македония, ангажирани в различни направления на туристическия сектор. Сред тях бяха представители на туристически информационни центрове, музеи, хотели, туристически агенции, ресторанти, общински администрации, неправителствени организации и други заинтересовани страни, работещи за развитието на туризма в трансграничния регион.

Двудневната програма беше насочена към практически решения за по-достъпен и приобщаващ туризъм. Участниците се запознаха с потребностите на хората с увреждания, обсъдиха възможности за подобряване достъпността на туристическите услуги и работиха върху приобщаващи решения, приложими в туристическия сектор.

Участието на професионалисти от двете страни даде възможност за обмен на опит и добри практики, като открои значението на трансграничното сътрудничество за развитието на туристическия потенциал на региона.

Като допълнителна възможност извън основната програма на обучението, участниците от Република Северна Македония имаха възможност да посетят въжения парк, изграден по проекта, както и един от емблематичните обекти в града – Художествената галерия Владимир Димитров-Майстора. Посещенията допринесоха за по-доброто представяне на туристическия потенциал на региона и създадената по проекта инфраструктура и атракции.

За Кюстендилска търговско-промишлена палата развитието на туризма означава не само привличане на повече посетители, но и създаване на по-добра среда, по-достъпни услуги и по-високо качество на туристическото преживяване. Именно чрез работа с бизнеса, институциите и партньорите от двете страни на границата проектът създава основа за устойчиво развитие на трансграничния регион.

Проект „Трансгранична атрактивност – интелигентен туризъм в регион Кюстендил – Крива Паланка – Невестино“ е пример за това как сътрудничеството между България и Северна Македония може да превърне общите предизвикателства в конкретни възможности за развитие на туристическия сектор.

Обучението се организира в рамките на проект BGMK0200028 „Трансгранична атрактивност – интелигентен туризъм в регион Кюстендил – Крива Паланка – Невестино“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония съгласно Договор за субсидия № РД-02-29-254/07.03.2025.

Проектът се изпълнява в партньорство с Община Кюстендил, Община Крива Паланка, Община Невестино, Център за развитие на Трети Североизточен район за планиране – Куманово и Музей Куманово.