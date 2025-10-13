Квартет Rondo-Ellis представя концерта „С музиката на Ренесанса до Барока“ в Бургас

Насладете се на концерта „С музиката на Ренесанса до Барока“ на квартет Rondo-Ellis на 15 октомври от 19:00 часа в зала „Георги Баев“ на Културен център „Морско казино“.



Създаден преди три години, квартет Rondo-Ellis вече е познат на публиката със своите впечатляващи концерти и участия в Банкя и в различни градове в страната. Съставът се отличава с използването на старинни инструменти, които пресъздават автентичния звук на музиката от епохата на Ренесанса и Барока.

Музикантите предлагат на слушателите едно пътешествие във времето – към света на придворните балове, елегантните костюми и фината музикална култура на миналите векове. Звученето на квартета съчетава историческа достоверност и артистична емоция, като всяко изпълнение носи духа и величието на старинната епоха.

„Нашата цел е да върнем публиката към корените на европейската музика – да усети нейната чистота, хармония и дълбочина“, споделят изпълнителите от Rondo-Ellis.



Билети за концерта се предлагат на касата на „Арт ателие 77“ в Билетен център „Часовника“.

