„Купа Марина“ събра шахматисти от 5 държави в Габрово

Близо 70 деца от България, САЩ, Гърция, Турция и Испания събра четвъртото издание на Международния детски шахматен фестивал „Купа Марина“ в Габрово, който се организира от габровския шахматен клуб „Орловец 1997“ с председател Емил Петков и дългогодишните партньори на Клуба и домакини на събитието фирма „Марина“ ООД.

Съорганизатори са Шахматен клуб „Етър“ и FIDE International Chess Academy Bulchess.

Най-добре представилите се получиха купи и медали, които им бяха връчени от габровския международен майстор Йордан Иванов, а всички участници получиха подаръци и почерпка от партньорите на Клуба – фирма „Марина“ ООД . Състезателите на ШК „Орловец 1997“-Габрово спечелиха 2 купи и 5 медала. Иван Екимов спечели Б турнира за деца до 10 години с 6 от 7 точки и грабна купата в генералното класиране и златния медал във възрастовата си група. Борислав Стоев се нареди втори в генералното класиране в А турнира до 18 години и спечели купа, както и златен медал във възрастовата си група. Йоан Велчев спечели сребърен медал до 14 години, Кристиан Василев – бронзов до 12 години и Валерия Станева – бронзов медал до 8 години.

Генерално класиране в А турнира:

1. Лиъм Кожухаров – САЩ, ШК „Етър“ – Велико Търново

2. Борислав Стоев – „Орловец 1997“-Габрово

3. Александър Георгиев – Спартак Плевен ХХI

Класиране по възрастови групи в А турнира:

До 18 години:

1. Борислав Стоев – „Орловец 1997“-Габрово

2. Александър Георгиев – Спартак Плевен XXI

3. Преслав Желязков – ШК „Асеневци“

До 14 години:

1. Лиъм Кожухаров – САЩ, ШК „Етър“ – Велико Търново

2. Йоан Велчев – „Орловец 1997“ – Габрово

3. Георгиос Колиополос – Гърция

До 12 години:

1. Самуил Генов – Локомотив Мездра

2. Мартин Кьосев – Пристис

3. Кристиан Василев – „Орловец 1997“ – Габрово

Момичета:

1. Далия Кожухарова – САЩ, ШК „Етър“ – Велико Търново

2. Мария Инджова – ШК „Етър“ – Велико Търново

3. Спасимира Русева – Дунав 1931

Генерално класиране в Б турнира до 10 години

1. Иван Екимов – „Орловец 1997“ – Габрово

2. Павел Лозанов – Пристис

3. Велизар Петков – ШК „Етър“ – Велико Търново

Класиране по възрастови групи в Б турнира:

До 10 години момчета:

1. Иван Екимов – „Орловец 1997“ – Габрово

2. Цветан Данев – Дунав 1931

3. Михаил Дренчев – Ловеч

До 10 години момичета:

1. Ивона Русева – Дунав 1931

2. Стела Григорова – ШК „Етър“ – Велико Търново

До 8 години момчета:

1. Павел Лозанов – Пристис

2. Велизар Петков – ШК „Етър“ Велико Търново

3. Калоян Статков – Сините камъни

До 8 години момичета:

1. Яна Лозанова – Пристис

2. Йоана Донова – Плевен XXI

3. Валерия Станева – „Орловец 1997“ – Габрово

Детска градина:

1. Димо Петков – ШК „Етър“ – Велико Търново

2. Матей Николов – Шах 21

3. Самуил Иванов – ШК „Етър“ – Велико Търново

Най-малък участник:

Георги Първанов, на 5 г. – ШК „Етър“ – Велико Търново

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