„Купа Марина“ събра шахматисти от 5 държави в Габрово
Близо 70 деца от България, САЩ, Гърция, Турция и Испания събра четвъртото издание на Международния детски шахматен фестивал „Купа Марина“ в Габрово, който се организира от габровския шахматен клуб „Орловец 1997“ с председател Емил Петков и дългогодишните партньори на Клуба и домакини на събитието фирма „Марина“ ООД.
Съорганизатори са Шахматен клуб „Етър“ и FIDE International Chess Academy Bulchess.
Най-добре представилите се получиха купи и медали, които им бяха връчени от габровския международен майстор Йордан Иванов, а всички участници получиха подаръци и почерпка от партньорите на Клуба – фирма „Марина“ ООД . Състезателите на ШК „Орловец 1997“-Габрово спечелиха 2 купи и 5 медала. Иван Екимов спечели Б турнира за деца до 10 години с 6 от 7 точки и грабна купата в генералното класиране и златния медал във възрастовата си група. Борислав Стоев се нареди втори в генералното класиране в А турнира до 18 години и спечели купа, както и златен медал във възрастовата си група. Йоан Велчев спечели сребърен медал до 14 години, Кристиан Василев – бронзов до 12 години и Валерия Станева – бронзов медал до 8 години.
Генерално класиране в А турнира:
1. Лиъм Кожухаров – САЩ, ШК „Етър“ – Велико Търново
2. Борислав Стоев – „Орловец 1997“-Габрово
3. Александър Георгиев – Спартак Плевен ХХI
Класиране по възрастови групи в А турнира:
До 18 години:
1. Борислав Стоев – „Орловец 1997“-Габрово
2. Александър Георгиев – Спартак Плевен XXI
3. Преслав Желязков – ШК „Асеневци“
До 14 години:
1. Лиъм Кожухаров – САЩ, ШК „Етър“ – Велико Търново
2. Йоан Велчев – „Орловец 1997“ – Габрово
3. Георгиос Колиополос – Гърция
До 12 години:
1. Самуил Генов – Локомотив Мездра
2. Мартин Кьосев – Пристис
3. Кристиан Василев – „Орловец 1997“ – Габрово
Момичета:
1. Далия Кожухарова – САЩ, ШК „Етър“ – Велико Търново
2. Мария Инджова – ШК „Етър“ – Велико Търново
3. Спасимира Русева – Дунав 1931
Генерално класиране в Б турнира до 10 години
1. Иван Екимов – „Орловец 1997“ – Габрово
2. Павел Лозанов – Пристис
3. Велизар Петков – ШК „Етър“ – Велико Търново
Класиране по възрастови групи в Б турнира:
До 10 години момчета:
1. Иван Екимов – „Орловец 1997“ – Габрово
2. Цветан Данев – Дунав 1931
3. Михаил Дренчев – Ловеч
До 10 години момичета:
1. Ивона Русева – Дунав 1931
2. Стела Григорова – ШК „Етър“ – Велико Търново
До 8 години момчета:
1. Павел Лозанов – Пристис
2. Велизар Петков – ШК „Етър“ Велико Търново
3. Калоян Статков – Сините камъни
До 8 години момичета:
1. Яна Лозанова – Пристис
2. Йоана Донова – Плевен XXI
3. Валерия Станева – „Орловец 1997“ – Габрово
Детска градина:
1. Димо Петков – ШК „Етър“ – Велико Търново
2. Матей Николов – Шах 21
3. Самуил Иванов – ШК „Етър“ – Велико Търново
Най-малък участник:
Георги Първанов, на 5 г. – ШК „Етър“ – Велико Търново