„Купа Локомотив“ събира млади футболисти в Стара Загора

Деца, родени през 2017 година, ще излязат на терена в Спортен комплекс „Колодрума“ на 13 септември

Детският футболен турнир „Купа Локомотив“ ще събере млади футболни таланти в Стара Загора на 13 септември 2026 г.

Надпреварата ще се проведе в Спортен комплекс „Колодрума“, като на терена ще премерят сили деца, родени през 2017 година.

Първият съдийски сигнал ще прозвучи в 08:30 часа, а футболните срещи ще продължат до 13:30 часа.

Футболен празник за деца и родители

Организатори на „Купа Локомотив“ са ФК „Локомотив“ и Община Стара Загора, а целта е младите футболисти да получат възможност да покажат уменията си в състезателна атмосфера и да натрупат ценен опит на терена.

Турнирът се очаква да предложи множество футболни емоции и оспорвани срещи между най-малките състезатели.

Организаторите отправят покана към всички любители на футбола, родители и жители на Стара Загора да посетят Спортен комплекс „Колодрума“ в Станционната градина и да подкрепят малките футболисти.

Началото на турнира е в 08:30 часа на 13 септември, а последните срещи са предвидени до 13:30 часа.