През изминалият уикенд в Банско се проведе състезание по ролкови ски за Купа „Ел Тепе – Банско“, в което участие взеха близо 90 състезатели от всички възрастови групи на 7 клуба.

Стартовете за Купата са част от националния календар на БФСки и преминаха под отличната организация на домакина Ски клуб „Ел Тепе“, с любезното съдействие на община Банско, НП „Пирин“, „Юлен“ АД и други партньрски организации. Изключително атрактивните дисциплини, провеждащи се сред живописната природа на есенен Пирин, допълнително вдъхновиха състезателите. На роден терен клубовете от Банско взривиха публиката с отличното си представяне.

Отборът на домакините от Ски клуб „ЕЛ ТЕПЕ спечели 13 отличия в надпреварата. Спасимира Шошова – 2 златни медала, Никол Габерова -2 златни медала, Лео Трайков -1 златен медал, Иванина Габерова -2 сребърни медала, Георги Котирков -1 сребърен медал и 4 място, Иван Котирков – 1 сребърен медал и 4 място, Илияна Стефанова – 1 сребърен медал, Стоян Янчовичин -1 бронзов медал, Християн Неев 1 бронзов медал и 4-то място, Емо Юлев 1 бронзов медал и 9-то място, Йоан Кленовски- 4-то и 5-то място, Спайк Прат 4-то и 9-то място, Мирослав Кушлев 11-то и 14-то място и Нет Прат 8-мо и 10-то място.

Състезателите от Клуб по ски „Банско“ също прибавиха нови призове към завоюваните от летния сезон. Сред тях се отличават: Мария Хинкова -1 златен медал, Димитър Михайлов -1 златен медал в изкачването и 5-то на интервалния старт, Елина Коева – 4-то и 6-то място от двата стартови дни.

Призьорите бяха наградени от: Иво Петков, технически делегат на БФСки, Веселин Цинзов, координатор ски бягане към БФСки, Димитър Юлев, представител на Общински съвет – Банско, Ани Тренчева, „Младежки дейности и спорт“ към община Банско, Нина Кадева Кленовска доайен в ски бягането и участник на две зимни Олимпиади, Иван Ваканчин, „Национален парк Пирин“, представители на Планинска спасителна служба (ПСС) – отряд Банско, както и от ръководители и треньори на спортните клубове.

Това събитие подчерта ключовата роля на местните клубове за развитието, както на масовия спорт, така и на високото спортно майсторство.

Facebook

Twitter



Shares