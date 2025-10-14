вторник, октомври 14, 2025
Последни:
Региона

Купа „Ел Тепе – Банско“

Редактор

През изминалият уикенд в Банско се проведе състезание по ролкови ски за Купа „Ел Тепе – Банско“, в което участие взеха близо 90 състезатели от всички възрастови групи на 7 клуба.

Стартовете за Купата са част от националния календар на БФСки и преминаха под отличната организация на домакина Ски клуб „Ел Тепе“, с любезното съдействие на община Банско, НП „Пирин“, „Юлен“ АД и други партньрски организации. Изключително атрактивните дисциплини, провеждащи се сред живописната природа на есенен Пирин, допълнително вдъхновиха състезателите. На роден терен клубовете от Банско взривиха публиката с отличното си представяне.

Отборът на домакините от Ски клуб „ЕЛ ТЕПЕ спечели 13 отличия в надпреварата. Спасимира Шошова – 2 златни медала, Никол Габерова -2 златни медала, Лео Трайков -1 златен медал, Иванина Габерова -2 сребърни медала, Георги Котирков -1 сребърен медал и 4 място, Иван Котирков – 1 сребърен медал и 4 място, Илияна Стефанова – 1 сребърен медал, Стоян Янчовичин -1 бронзов медал, Християн Неев 1 бронзов медал и 4-то място, Емо Юлев 1 бронзов медал и 9-то място, Йоан Кленовски- 4-то и 5-то място, Спайк Прат 4-то и 9-то място, Мирослав Кушлев 11-то и 14-то място и Нет Прат 8-мо и 10-то място.

Състезателите от Клуб по ски „Банско“ също прибавиха нови призове към завоюваните от летния сезон. Сред тях се отличават: Мария Хинкова -1 златен медал, Димитър Михайлов -1 златен медал в изкачването и 5-то на интервалния старт, Елина Коева – 4-то и 6-то място от двата стартови дни.

Призьорите бяха наградени от: Иво Петков, технически делегат на БФСки, Веселин Цинзов, координатор ски бягане към БФСки, Димитър Юлев, представител на Общински съвет – Банско, Ани Тренчева, „Младежки дейности и спорт“ към община Банско, Нина Кадева Кленовска доайен в ски бягането и участник на две зимни Олимпиади, Иван Ваканчин, „Национален парк Пирин“, представители на Планинска спасителна служба (ПСС) – отряд Банско, както и от ръководители и треньори на спортните клубове.

Това събитие подчерта ключовата роля на местните клубове за развитието, както на масовия спорт, така и на високото спортно майсторство.

Интересно от мрежата

Вижте още

Чирпан празнува 100 години Институт по памука на 27 септември

Редактор

Отбелязваме Европейската седмица на мобилността

Редактор

Откриха реконструиран магистрален напоителен канал

Редактор

Pin It on Pinterest