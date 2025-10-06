КУП НАГРАДИ И С РЕКОРДЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ ОТ БАНСКО НА XX ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „МАЛЕШЕВО ПЕЕ И ТАНЦУВА“ – МИКРЕВО 2025

XX юбилейно издание на Международния фолклорен фестивал „Малешево пее и танцува“ – Микрево 2025 г. събра десетки състави и индивидуални изпълнители от цяла България и чужбина, които представиха богатството на своите музикални и танцови традиции.

Сред тях с впечатляващо присъствие се отличиха участниците от град Банско:

Първо място в категорията „Индивидуално изпълнение“ до 18 години взе Михаела Бояджийска, първо място и за сестри Ивано и Ивана Малчови в категория „Дует“. И трите са възпитанички на НХГ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Благоевград.

Първо място и за Анастасия Кьосе в категория „Индивидуално изпълнение“ до 12 години.

Трето място в категория „Традиционен фолклор“ за Женска фолклорна група „Пирински бисери“ с ръководител Йорданка Чорбаджийска представяйки групата с достойнство на традиционната песенна култура на Пиринския край.

Изключителен успех постигна Нели Михайлова, която бе наградена с престижната награда на БНР Радио Благоевград в категория „Индивидуално изпълнение“ над 18 години.

Поздравления за гласовитите банскалийки за достойното им представяне и принос към съхраняването на българското фолклорно богатство.

