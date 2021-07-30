Кулутрен афиш в Добрич
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
КУЛТУРЕН АФИШ
за периода 2 август – 8 август 2021 г.
2 август – 6 август, 09.00 ч. – 13.00 ч.
Място: Младежки център – Добрич, Градски парк „Св. Георги“, културни обекти
Еко лято 2021
Дейности в следните направления: Учене чрез преживяване“, „Любопитно …“, „Еко фен“, „Арт зона“, „Спорт“
Организатор: Младежки център – Добрич
2 август – 6 август, 09.00 ч. – 17.30 ч.
Място: Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“
Летен детски център за игри и забавления „Млад възрожденец“
Организатор: Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“
2 август – 6 август, 10.30 ч. – 11.30 ч.
Място: Художествена галерия – Добрич
Лятната работилница за въображение
Организатор: Художествена галерия – Добрич
http://www.dobrichgallery.org/
2 август, 18.00 ч.
Място: ЖК „Иглика“
Добрич refresh“ – младежка-еко инициатива по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Организатор: Младежки център – Добрич
2 август – 6 август, по заявка
Място: Регионален исторически музей – Добрич
Образователна програма „Лято в музея“
Организатор: Регионален исторически музей – Добрич
2 август – 7 август
Място: Художествена галерия – Добрич
Изложба плакат „Асоциално за социалното“ на Люба Томова (продължава)
Организатор: Художествена галерия – Добрич
http://www.dobrichgallery.org/
3, 4 и 5 август, 10.00 ч. – 12.00 ч.
Място: Регионална библиотека „Дора Габе“
Летен детски клуб „Играй и учи“ за деца от 6 до 14 години
Организатор: Регионална библиотека „Дора Габе“
3 август, 18.00 ч.
Място: ЖК „Иглика“
Добрич refresh“ – младежка-еко инициатива по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Организатор: Младежки център – Добрич
5 август, 16.00 ч. – 18.00 ч.
Място: Художествена галерия – Добрич
Откриване изложба живопис на Илиян Ангелов
Организатор: Художествена галерия – Добрич
http://www.dobrichgallery.org/
5 август, 17.30 ч.
Място: Регионална библиотека „Дора Габе“, Фоайе с пиано
Атанас Димитров представя новото издание на повестта „Суша“ (1929) на Яни
Калиакренски
Организатор: Регионална библиотека „Дора Габе“
5 август, 18.00 ч.
Място: Двора на Народно читалище „Добрич – 2017“
Хоротека
Организатор: Народно читалище „Добрич – 2017“
6 август
Място: Регионална библиотека „Дора Габе“, Книгозаемане и Читалня
Витрина с библиотечни документи по повод 85 години от рождението на Стефан Цанев, български поет, писател и драматург /1936/
Организатор: Регионална библиотека „Дора Габе“
Програма на Кино „Икар“
понеделник 2 август
14.00 часа КРУИЗ В ДЖУНГЛАТА 3D
16.30 часа ESCAPE ROOM:БЕЗ ИЗХОД
18.15 часа КРУИЗ В ДЖУНГЛАТА озвучен на български език
20.45 часа G.I.JOE:ЗМИЙСКИ ОЧИ
вторник 3 август
14.00 часа G.I.JOE:ЗМИЙСКИ ОЧИ
16.15 часа КРУИЗ В ДЖУНГЛАТА озвучен на български език
18.45 часа ESCAPE ROOM:БЕЗ ИЗХОД
20.30 часа КРУИЗ В ДЖУНГЛАТА 3D
сряда 4 август
14.00 часа ESCAPE ROOM:БЕЗ ИЗХОД
15.45 часа G.I.JOE:ЗМИЙСКИ ОЧИ
18.00 часа КРУИЗ В ДЖУНГЛАТА озвучен на български език
20.30 часа КРУИЗ В ДЖУНГЛАТА 3D
четвъртък 5 август
14.00 часа КРУИЗ В ДЖУНГЛАТА озвучен на български език
16.30 часа ESCAPE ROOM:БЕЗ ИЗХОД
18.15 часа G.I.JOE:ЗМИЙСКИ ОЧИ
20.30 часа КРУИЗ В ДЖУНГЛАТА 3D
ЗАБЕЛЕЖКА: Програмата е предварителна. Организаторите си запазват правото на промени.