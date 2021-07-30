Кулутрен афиш в Добрич

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

КУЛТУРЕН АФИШ

за периода 2 август – 8 август 2021 г.

2 август – 6 август, 09.00 ч. – 13.00 ч.

Място: Младежки център – Добрич, Градски парк „Св. Георги“, културни обекти

Еко лято 2021

Дейности в следните направления: Учене чрез преживяване“, „Любопитно …“, „Еко фен“, „Арт зона“, „Спорт“

Организатор: Младежки център – Добрич

2 август – 6 август, 09.00 ч. – 17.30 ч.

Място: Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“

Летен детски център за игри и забавления „Млад възрожденец“

Организатор: Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“

2 август – 6 август, 10.30 ч. – 11.30 ч.

Място: Художествена галерия – Добрич

Лятната работилница за въображение

Организатор: Художествена галерия – Добрич

http://www.dobrichgallery.org/

2 август, 18.00 ч.

Място: ЖК „Иглика“

Добрич refresh“ – младежка-еко инициатива по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Организатор: Младежки център – Добрич

2 август – 6 август, по заявка

Място: Регионален исторически музей – Добрич

Образователна програма „Лято в музея“

Организатор: Регионален исторически музей – Добрич

http://www.dobrichmuseum.bg/

2 август – 7 август

Място: Художествена галерия – Добрич

Изложба плакат „Асоциално за социалното“ на Люба Томова (продължава)

Организатор: Художествена галерия – Добрич

http://www.dobrichgallery.org/

3, 4 и 5 август, 10.00 ч. – 12.00 ч.

Място: Регионална библиотека „Дора Габе“

Летен детски клуб „Играй и учи“ за деца от 6 до 14 години

Организатор: Регионална библиотека „Дора Габе“

https://libdobrich.bg/

3 август, 18.00 ч.

Място: ЖК „Иглика“

Добрич refresh“ – младежка-еко инициатива по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Организатор: Младежки център – Добрич

5 август, 16.00 ч. – 18.00 ч.

Място: Художествена галерия – Добрич

Откриване изложба живопис на Илиян Ангелов

Организатор: Художествена галерия – Добрич

http://www.dobrichgallery.org/

5 август, 17.30 ч.

Място: Регионална библиотека „Дора Габе“, Фоайе с пиано

Атанас Димитров представя новото издание на повестта „Суша“ (1929) на Яни

Калиакренски

Организатор: Регионална библиотека „Дора Габе“

https://libdobrich.bg/

5 август, 18.00 ч.

Място: Двора на Народно читалище „Добрич – 2017“

Хоротека

Организатор: Народно читалище „Добрич – 2017“

https://www.facebook.com/dobrich2017/

6 август

Място: Регионална библиотека „Дора Габе“, Книгозаемане и Читалня

Витрина с библиотечни документи по повод 85 години от рождението на Стефан Цанев, български поет, писател и драматург /1936/

Организатор: Регионална библиотека „Дора Габе“

https://libdobrich.bg/

Програма на Кино „Икар“

понеделник 2 август

14.00 часа КРУИЗ В ДЖУНГЛАТА 3D

16.30 часа ESCAPE ROOM:БЕЗ ИЗХОД

18.15 часа КРУИЗ В ДЖУНГЛАТА озвучен на български език

20.45 часа G.I.JOE:ЗМИЙСКИ ОЧИ

вторник 3 август

14.00 часа G.I.JOE:ЗМИЙСКИ ОЧИ

16.15 часа КРУИЗ В ДЖУНГЛАТА озвучен на български език

18.45 часа ESCAPE ROOM:БЕЗ ИЗХОД

20.30 часа КРУИЗ В ДЖУНГЛАТА 3D

сряда 4 август

14.00 часа ESCAPE ROOM:БЕЗ ИЗХОД

15.45 часа G.I.JOE:ЗМИЙСКИ ОЧИ

18.00 часа КРУИЗ В ДЖУНГЛАТА озвучен на български език

20.30 часа КРУИЗ В ДЖУНГЛАТА 3D

четвъртък 5 август

14.00 часа КРУИЗ В ДЖУНГЛАТА озвучен на български език

16.30 часа ESCAPE ROOM:БЕЗ ИЗХОД

18.15 часа G.I.JOE:ЗМИЙСКИ ОЧИ

20.30 часа КРУИЗ В ДЖУНГЛАТА 3D

ЗАБЕЛЕЖКА: Програмата е предварителна. Организаторите си запазват правото на промени.