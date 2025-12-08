Културни прояви в Плевен

ПРОГРАМА НА 10 ДЕКЕМВРИ (СРЯДА) ПО СЛУЧАЙ 148 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ПЛЕВЕН

Тържествен ритуал – 148 години от Плевенската епопея

11.00 ч., пл. „Възраждане“

Представяне на филма „Плевен: Краят на войната. Началото на Европа“

12.00 ч., зала „Катя Попова“

Празничен концерт на Национален фолклорен ансамбъл „Българе“

18.00 ч., ДКТ „Иван Радоев“

В ПРАЗНИЧНАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ:

12 декември (петък)

Празнична програма „Коледно градче” с участието на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” и музикален център „Дори Диос” – 17.00 часа, пл. „Възраждане”

13 декември (събота)

Празнична програма „Коледно градче” с участието на ВГ „Арлекино” и ВГ „Хармония” при НЧ „Съгласие 1869”, танцова школа „Танцова работилница”, Александър Илиев, детски танцов състав при НЧ „Христо Ботев” – 11.00 часа, пл. „Възраждане”

14 декември (неделя)

Приказна среща с героите от Замръзналото кралство – принцеса Елза и Олаф – 13.00 часа, пл. „Възраждане”

ЗАЛА „КАТЯ ПОПОВА“

8 декември (понеделник) – „Коледни вдъхновения“ – Симфониета Видин представя грандиозен коледен концерт с участието на изключителни солисти: Евгения Ралчева, Георги Черкин, Валерия Мирчева, Андрея Мирчев и Марио Николов. Под диригентската палка на Петър Димитров и със специалното участие на Общински хор „Гена Димитрова“ с диригент Анелия Дечева. Ще чуете класически шедьоври от Верди, Бизе, Бах, Перголези, Калман и други, както и емблематична филмова музика. Начало – 19.00 часа;

9 декември (вторник) – „Заедно за една магична Коледа” – коледен концерт на потребителите от ДЦПЛУ. Начало – 17.30 часа;

10 декември (сряда) – Коледен концерт на учениците от специалност поп и джаз пеене от НУИ „Панайот Пипков“ с ръководители д-р Доротея Люцканова и Георги Чапанов. Джазът ще се преплете с попа, празничните мелодии ще се превърнат в истории, няма да бъде просто концерт, а празник на младостта, вдъхновението и силата на изкуството да обединява. Входът е свободен. Начало – 19.00 часа;

11 декември (четвъртък) – музикална вечер „Коледа е“ – благотворителен концерт в подкрепа на талантливите състави от СУ „Иван Вазов“ – Плевен. Под диригентството на Красимир Янкулов на сцената ще се изявят: Хор „Вдъхновение“, Първи ученически гвардейски духов оркестър, СКМС „Еуфория“ с треньор Надя Тодорова. Солисти: Мартин Петков, Деа Ганчева, Елена Йончева, Саня Кръстева, Денислав Далаклиев и Ивет Янева. Събраните средства ще бъдат използвани за поставянето на мюзикъла „През води и гори“ по повестта на Емилиян Станев. Вход – с покани, които можете да закупите от касата на Плевенска филхармония (площад „Свободата“). Начало – 19.00 часа;

12 декември (петък) – Коледен концерт на хор за македонски песни при НЧ „П. Цветков” – Плевен. Начало – 18.30 часа;

13 декември (събота) – премиера на танца „Пуста младост“, изпълнен от Фолклорен състав „Луди-млади“. Ще се насладите и на таланта на групи „Луди-млади“ – „Джуниър“ и „Олелия“. Начало – 17.30 часа.

ХГ „ИЛИЯ БЕШКОВ“

11 декември (четвъртък) – Ретроспективна изложба, посветена на 90 години от рождението на Данаил Мицев. Откриване – 17.30 часа.

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“

9 декември (вторник) – представяне на две нови издания: библиографския указател „Ще ви дам светлина… Анастасия Димитрова и Първото светско девическо училище“ и сборника „По следите на историята от Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен. Личности, събития и любопитни факти“. Събитието е с вход свободен и отворено за широката общественост. Начало – 17.30 часа. Място – арт залата на петия етаж на библиотеката;

10 декември (сряда) – музикална лектория „Големите имена на класиката“ – празничен новогодишен концерт от Большой театър с диригент Валерий Гергиев. Насладете се на прекрасната новогодишна атмосфера, която скоро ще завладее всеки от нас. Начало – 17.00 часа. Място – арт залата на петия етаж на библиотеката.

ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР „ИВАН РАДОЕВ“

9 декември (вторник) – премиера на „Бай Ганьо“ от Алеко Константинов. „Бай Ганьо е всичко, което сме ние. И смешен, и нелеп, и брутален, и нежен. Той живее в нас и не можем да избягаме от него“ – Валентин Танев, драматург и режисьор. Сценография и костюми: Жанета Иванова, музика: Михаил Шишков – син. В ролите: Адриан Филипов, Валентин Василев, Васил Витанов, Генадий Николов, Диана Ханджиева, Мариан Дулчев, Мариета Калъпова, Мария Рушанова, Мариян Стефанов, Михаил Лудин, Нина Горановски, Петьо Кръстев и Сергей Константинов. Възрастово ограничение: 14 години. Начало – 19.00 часа. Място – голяма сцена „Александър Гюров“;

12 декември (петък) – премиера на „Бай Ганьо“ от Алеко Константинов. „Бай Ганьо е всичко, което сме ние. И смешен, и нелеп, и брутален, и нежен. Той живее в нас и не можем да избягаме от него“ – Валентин Танев, драматург и режисьор. Сценография и костюми: Жанета Иванова, музика: Михаил Шишков – син. В ролите: Адриан Филипов, Валентин Василев, Васил Витанов, Генадий Николов, Диана Ханджиева, Мариан Дулчев, Мариета Калъпова, Мария Рушанова, Мариян Стефанов, Михаил Лудин, Нина Горановски, Петьо Кръстев и Сергей Константинов. Възрастово ограничение: 14 години. Начало – 19.00 часа. Място – голяма сцена „Александър Гюров“;

Коледни представления на „Шалче за зимата“

8 декември (понеделник) – 18.00 часа

10 декември (сряда) – 17.00 часа

11 декември (четвъртък) – 18.00 часа

13 декември (събота) – 11.00 часа

НЧ „СЪГЛАСИЕ 1869“

9 декември (вторник) – „Да оцелееш по Коледа“ – спектакъл със Здрава Каменова, част от Турне`2025. Зрителите ги очакват неподражаем хумор и много настроение. Една история за семейството, за смеха, който лекува, и за малките чудеса, които се случват точно тогава, когато най-малко ги очакваме. Място – зала „Емил Димитров“. Начало – 19.00 часа;

10 декември (сряда) – концерт „Коледни струни“ – нежност, очарование, талант и коледно настроение. На сцената ще видите Анна Атанасова (цигулка), Ирина Николова (вокал и бандура) и Боряна Бешева (вокал). С участието на талантите от Балетна школа при НЧ „Съгласие 1869“. Начало – 18.30 часа. Място – зала „Библиотеката“;

11 декември (четвъртък) – Коледен концерт на великия глас на България – Георги Христов. Той е ненадминат творец – композитор, актьор и изключителен певец, чийто мощен и кристален тенор оставя дълбока следа във всяко изпълнение. Ще чуете както любимите вечни хитове, така и най-новите песни от албума му, излязъл през 2024-25 година. Начало – 19.00 часа.

ПАНОРАМА „ПЛЕВЕНСКА ЕПОПЕЯ 1877“

9 декември (вторник) – Представяне на каталог „Литографии от Руско-турската война 1877 – 1878 г. в художествената колекция на РВИМ – Плевен“ и откриване изложба с литографии от фонда на музея. Начало – 16.00 часа.

На 10 декември по случай 148 години от Освобождението на Плевен входът в обектите на Регионален военноисторически музей – Плевен ще е СВОБОДЕН.

КАФЕ „БОРДО“

9 декември (вторник) – Коледен концерт „Рождествени струни“ с участието на трио „Strings & Songs“: Боряна Бешева (вокал), Ирина Николова (вокал, бандура) и Анна Атанасова (цигулка). Насладете се на прекрасни коледни мелодии и се потопете в празничния дух, да споделим заедно радостта на коледния сезон и да създадем незабравими спомени. Начало – 19.00 часа;

11 декември (четвъртък) – „Порисувай“ с Ралица Петрова – зимна вечер, която стопля сърцето. Този път присъстващите ще рисуват сцена, изпълнена с топлина и спокойствие – заснежен пейзаж с две светещи къщички, високи дървета, падащ сняг и замръзнало езерце. Начало – 18.00 часа;

13 декември (събота) – музикална вечер BluNea Jazz Duet – Невен Петрова (вокал) и Александър Куманов (китара). Присъстващите ще се потопят в джазови импровизации, любими мелодии и моменти, които остават в сърцето. Начало – 20.00 часа.

ПАНОРАМА МОЛ ПЛЕВЕН

13 декември (събота) – музикална приказка под наслов „Доброто е в нас“ на Смесен хор „Звъника“ с ръководител и диригент Ваня Делийска при Центъра за работа с деца в Плевен. Талантливите млади певци с ще потопят посетителите на търговския център в магията на най-светлите зимни празници с изпълнения на обичани коледни песни и специално подготвена програма, изпълнена с настроение, вдъхновение и послание за доброта. Събитието е с вход свободен и обещава да бъде вълнуващо преживяване за децата, техните родители и всички плевенчани, които искат да усетят истинския дух на Коледа. Вход свободен! Място – Ниво 1 (пред магазини „КиК“ и „Зора“). Начало – 12.00 часа.

Facebook

Twitter



Shares