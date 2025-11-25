Културната панорама за ноември в Шумен приключва с 14 събития 

Културната панорама за периода 24 – 30 ноември в Шумен включва 14 събития в областта на театъра, изкуството, музиката, фолклорното наследство, културни събития и отбелязване на годишнини.

На 24 ноември (понеделник) от 17:30 ч. в Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров“ – Шумен ще бъде открита изложбата на Цвета Христов. Тя е от 8 „в“ клас в СУ „Панайот Волов“ и учи в паралелка „Компютърна графика“. Изложбата ще бъде наредена в библиотеката до 28 ноември (петък). От 18:00 ч. пред входа на Концертната зала „Проф. Венета Вичева“ ще бъде официално открит барелефът на маестро Станислав Ушев. От 18:35 ч. в Концертната зала „Проф. Венета Вичева“ Симфониета Шумен концерт „Паметта дирижира времето“, посветен на маестрото. Входът е свободен.

На 25 ноември (вторник) от 18:30 ч. в зала „Арена Шумен“ е организиран концерт на Градския духов оркестър „Михаил Биков“. Той е посветен на Деня на музиката и 55 години от създаването на Градския духов оркестър. Организатори са НЧ „Стилиян Чилингиров-1963“ и Община Шумен. От 19:00 ч. в Камерната зала на ДКТ „Васил Друмев“ ще бъде представен комедийният спектакъл „Бурунданга“. Входът е с билети.

На 26 ноември (сряда) от 17:00 ч. в Общинския младежки дом – Шумен ще се състои детски екологичен спектакъл „Тя, гората“ на ДГ „Пчелица“. Събитието се организира със съдействието на Регионалната дирекция по горите Шумен, Природен парк „Шуменско плато“ и Североизточното държавно предприятие – Шумен.

На 27 ноември (четвъртък) от 19:00 ч. в Общинския младежки дом – Шумен ще бъде представена комедията „Семейството“. В постановката участват Христо Гърбов, Деси Бакърджиева, Васил Драганов и Цветан Николов. Също от 19:00 ч. в голямата зала на ДКТ „Васил Друмев“ ще гостува Драматичният театър „Рачо Стоянов“ – Габрово с пиесата „Канкун“. Входът и за двете събития е с билети.

От 28 до 30 ноември в зала „Арена Шумен“ ще се състои Националната изложба на Република България, организирана от Съюза на гълъбовъдите и развъдчиците на дребни домащни животни. Откриването е от 10:00 ч.

На 28 ноември (петък) от 19:00 ч. в Концертната зала на Общинския младежки дом ще бъде представен „Балкански синдром“ по Станислав Стратиев. Организатори са Неформалната младежка група за театрално творчество „Слънчеви усмивки“ и Театрална работилница „Слънчеви усмивки“ към ОМД. Входът е свободен.

На 29 ноември (събота) от 11:00 ч. в зала „Патиланчо“ на ДКТ „Васил Друмев“ ще бъде представена постановката „Гарджето певец“. Входът е с билети. От 12:30 ч. в НЧ „Просвета-1925“ в с. Илия Блъсково ще се отбележат 100 години от основаването на читалището. Програмата включва откриване на плоча и тържествен концерт. От 18:00 ч. в НЧ „Асен Златаров-1872“ ще се представи инициативата по младежки проект „Моминството – забравени традиции и легенди“.

На 30 ноември (неделя) от 11:00 ч. в зала „Патиланчо“ на ДКТ „Васил Друмев“ ще бъде представен спектакълът „Закуска за принцеси“. Входът е с билети. От 17:30 ч. пред ДКТ „Васил Друмев“ ще бъдат запалени коледните светлини в Шумен.

Цялата културна панорама е на линк: https://www.shumen.bg/bg/posts/index/2025-11

