Културен седмичен афиш на Плевен 5 – 10 февруари

ХГ „Илия Бешков“

През текущата седмица ХГ „Илия Бешков“ е домакин на следните прояви:

6 февруари (вторник) – Откриване на изложба на световноизвестния художник Албино Пити. Експозицията е на тема „Експанзионизъм. Албино Пити – жест, материя, знак“. Откриване – 17.00 ч;

7 февруари (сряда) – Workshop. Творческа работилница на тема „Пространство, време, цвят от 50-те години на миналия век до наши дни и практика“ (рисуване с акрилни бои върху платно и картон) – ръководител: Албино Пити;

Всяка събота в часовете от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 16.00 – безплатни арт занимания с деца (разглеждане на експозицията и рисуване по зададена тема) – ръководител Невелина Янакиева (музеен педагог).

ХГ Дарение „Колекция Светлин Русев“

Седмичният афиш на ХГ Дарение „Колекция Светлин Русев“ включва следните прояви:

8 февруари (четвъртък) – Литературно четене, посветено на празника на лозарите. Организатор е Сдружение „Дружество на писателите“ – Плевен. Начало – 17.00 ч.;

10 февруари (събота) – Представяне цялостното творчество на Ена Цветанова. За авторката ще говори Иван Атанасов. Организатори на срещата са Международно творческо сдружение „Сцена на духовността“, Клуб на дейците на културата – Плевен, НЧ „Пробуда 1990“ – Плевен. Начало – 11.00 ч.

С концерт „Влюбени ноти“ Общински хор „Гена Димитрова“ отбелязва Деня на любовта и виното

7 февруари (сряда) – Общински хор „Гена Димитрова” с диригент Анелия Дечева ще отбележи с концерта „Влюбени ноти” Деня на любовта и виното. Клавирният съпровод е на Мариана Мирчева, солисти са Боряна Бешева, Даниел Меса и Венелин Андреев. В програмата са включени популярни песни и откъси от мюзикъли, сред които Hello Dolly, What a wonderful world, Smoke gets in your eyes, Love, Can’t help falling in love, Мемоry, Summertime, The man I love и др. В музикалния празник ще участват и Татяна Македонска и Момчил Петков от Клуб по спортни танци „Артефакт“ с ръководител Люба Валентинова.

Концертът е от 18.30 ч. в зала „Катя Попова“, входът е свободен.

Арт център Плевен

8 февруари (четвъртък) – представяне на изложба на Дечко Узунов, Калина Тасева и Светлин Русев, творбите са от колекцията на Васил Илиев. Откриването е от 17.30 часа.

Плевенска филхармония

8 февруари (четвъртък) – Симфоничен концерт с диригент Росен Гергов и солисти Кай, Рей и Лео Гергови. Програма включва: Паганини – Концерт за цигулка и оркестър, № 1 в ре мажор; Прокофиев – Концертино за виолончело и оркестър, оп. 132; Моцарт – Концерт за пиано и оркестър, № 12 в ла мажор, KV 414. Концертът е в зала „Катя Попова“ от 19.00 часа.

Творителница О’Писменехъ

9 февруари (петък) – Изложба живопис на Татяна Александрова „Отвъд зримото“. Експозицията е дебютна за авторката в Плевен и е първото й по-мащабно представяне в града ни. Изложбата ще бъде открита в 17.30 ч.

ДКТ „Иван Радоев“

7 февруари (сряда) – Театър за деца, Постановка „Храбрият шивач“ по Братя Грим от 18.00 ч.

10 февруари (събота) – Театър за деца, Постановка „Тигърчето Спас и малкото голямо слонче“ от 11.00 ч.

НЧ „Съгласие 1869“, Плевен

9 февруари (петък) – Концерт „Колекция Класика – от Бах до Мориконе“. Концертът е с участието на мецосопраното Гергана Николаева, цигуларката Зорница Иларионова и пианиста Георги Черкин. В музикалното събитие ще се включат с изпълнения и струнен квартет от Националното музикално училище „Любомир Пипков“ и Балетното студио при читалище „Съгласие 1869“. Място – зала „Емил Димитров“ от 19.00 ч.

