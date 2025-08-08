Културен афиш за седмицата между 11 и 17 август 2025 г.

11 август (понеделник)

Програма „Да пазим природата”: Национални паркове; Литературни игри; Арт ателие „Сръчковци”.

10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина”, ул. „Българско опълчение” 69

12 август (вторник)

Програма „Любими спомени в приказки вплетени”: Ран Босилек; Образователни занимания със STEM пособия; Литературни игри; Арт ателие „Сръчковци”.

10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина”, ул. „Българско опълчение” 69

13 август (сряда)

Европа Директно – Стара Загора гостува на Детски отдел: Пътуване в ЕС;

Програма „Народи, митове, легенди”: Славяни; Арт ателие „Сръчковци”.

10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина”, ул. „Българско опълчение” 69

Международна младежка конференция под надслов „Гласът на младите“, част от кампанията „Хайп за доброто“ .

10:00 – 17:00 ч., зала първи етаж, РБ „З. Княжески“

14 август (четвъртък)

Международна младежка конференция под надслов „Гласът на младите“, част от кампанията „Хайп за доброто“ .

9:00 – 12:00 ч., зала първи етаж, РБ „З. Княжески“

Програма „Стара Загора – древна и млада, позната и непозната – наш роден град!”: Парк 5-ти октомври; „Камишибай”: „Лисица и жерав”; Образователни занимания със STEM пособия; Арт ателие „Сръчковци”.

10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина”, ул. „Българско опълчение” 69

15 август (петък)

Програма „При нас е весело”: Ревю на книгата; Четем книга, гледаме филм; Аудио приказки; Интерактивни игри с Clever book; Арт ателие „Сръчковци”.

10:00 ч. – 12:30 ч., Детски отдел на библиотека „Родина”, ул. „Българско опълчение” 69

16 август (събота)

Традиционен събор с. Малка Верея

Със специалното участие на:

Веско Василев – солист на ОФА „Загора“

Талантите на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий -1921“ – Изабел Мемдуева, Никол Рачева и Симона Динчева

ТГ „Лудетини звездици“

Фолклорни певчески състави на селата: Богомилово, Маджерито, Малко Кадиево и Яворово

18:30 ч., с. Малка Верея

