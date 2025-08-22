26 август

Място: Младежки център – Добрич, фоайе

Изложба „Фантазии оживели в комикси“ на Клуб „Комикс“ при Младежки център – Добрич с ръководител Венцислав Великов

Организатор: Младежки център – Добрич

27 август, 21.00 ч.

Място: Летен театър, Добрич

Концерт на Б.Т.Р със специалното участие на Ахат

Билети на касата на Концертна зала ,,Добрич“ и в мрежата на https://www.eventim.bg/ , https://grabo.bg/ , https://ticket.bg/

27 август – 29 август

Място: Младежки център – Добрич, зала 12

„Фолклорна среща“ с участието на младежи от градовете Монтана, Бургас, Добрич

Организатор: Младежки център – Добрич

28 август, 18.00 ч.

Място: НЧ ,,Йордан Йовков – 1870 г.“, зала ,,Зорница“

Среща-разговор на тема ,,28 август – Ден на историческото себесъзнание“ с лектор Георги Кючуков – Асоциация ,,Общност на мъдростта“

Вход свободен

Организатор: Философска школа ,,Път на мъдростта“ при НЧ ,,Йордан Йовков – 1870 г.“

29 август, 10.30 ч.

Място: Художествена галерия – Добрич

Откриване на изложба с творби от ,,Работилница за въображение“

Организатор: Художествена галерия – Добрич

30 август, 17.00 ч.

Място: НЧ ,,Мевляна – 2012 г.“

Приятелска среща с участието на Музикална дервишка група ,,Ашколсун“

Организатор: НЧ ,,Мевляна – 2012 г.“

30 август, 19.00 – 22.00 ч.

Място: Градски парк ,,Св. Георги“, скейт парк /сцена/

Латино танци на открито

Организатор: Невърленд Денс & Арт

30 – 31 август

Място: Концертна зала ,,Добрич“

Фестивал „Здравей, Здраве“ с участието на Нели Хаджийска (Нели Елея), Николай Сираков, Христо Илиев, Ива Кирова, Биляна Биле Билка, Александра Христозова (Аля), Дейзи Керин, Уста Дарин, Валентина Русева, Славян Стоянов, Антоанета Кирова, Живка Савова, Силвия Димитрова, деца от Арт център ,,Палитра“, деца от спортен клуб ,,Виктория“

Вход свободен

Организатор: Фондация ,,Мирен свят“

https://www.facebook.com/zdravei.zdravedobrich

Продължават:

Понеделник – петък, 9.00 – 20.00 ч.

Място: пред НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“ и в читалищната библиотека

Проект „Бяла книга“ – за опазване на българското слово. Всеки гражданин и гост на града ни може да напише в специална „Бяла книга“ българска дума, която иска да бъде „спасена“. След завършване на проекта, който е с продължителност една година, „Бялата книга“ ще бъде предадена на Институт за български език „Професор Любомир Андрейчин“ при БАН.

Организатор: НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

25 август – 28 август , 10.30 – 11.30 ч.

Място: Художествена галерия – Добрич

„Лятна работилница за въображение“ – без предварително записване

Организатор: Художествена галерия – Добрич

25 август – 29 август

Място: Регионална библиотека ,,Дора Габе“, централно фоайе

Фотоизложба посветена на 80 години от рождението на Христо Господинов – Печката

Организатор: Регионална библиотека ,,Дора Габе“

25 август – 29 август

Място: Регионална библиотека ,,Дора Габе“, арт галерия

Изложба на библиотечни документи по повод 100 години от рождението на Любен Бешков /1925 – 2011/, краевед и общественик

Организатор: Регионална библиотека ,,Дора Габе“

25 август – 12 септември, 7.30 – 17.30 ч., понеделник – петък

Място: НЧ ,,Йордан Йовков – 1870 г.“, зала ,,Зорница“ /фоайе/

Летен детски център ,,Млади възрожденци“ под егидата на ,,Общобългарски комитет Васил Левски“

Организатор: НЧ ,,Йордан Йовков – 1870 г.“

25 август – 26 септември

Място: Дом-паметник ,,Йордан Йовков“ – Добрич

Изложба с избрани творби от Международен екслибрис конкурс Варна, 2025 г. Представя Нели Вълчева – куратор на изложбата и директор на Арт галерия ,,Ларго“, Варна

Организатор: Фондация за изкуство ,,Йордан Петков“, Регионален исторически музей – Добрич

https://www.dobrichmuseum.bg

25 август – 31октомври

Място: Дом-паметник ,,Йордан Йовков“

,,Литературата не е музей“ – гостуваща постерна изложба на Факултета по славянски филологии към СУ ,,Св. Климент Охридски“

Организатор: Регионален исторически музей – Добрич

https://www.dobrichmuseum.bg

Място: Художествена галерия – Добрич

Изложба живопис ,,Идентичност“ на Николай Ханзъров

Организатор: Художествена галерия – Добрич

Място: Художествена галерия – Добрич

Изложба живопис ,,Изток – Запад“ на проф. д-р Мартина Караиванова

Организатор: Художествена галерия – Добрич

Програма на Киноклуб „Икар“

ЗАБЕЛЕЖКА: Програмата е предварителна. Организаторите си запазват правото на промени.

Facebook

Twitter



Shares