КУЛТУРЕН АФИШ ЗА ПЕРИОДА 01 – 07 СЕПТЕМВРИ 2025 г.

1 септември 2025 г.(понеделник)

Откриване на изложба „Киго – образи и думи от природата“

Изложбата представя японските изкуства суми-е, шодо и хайку поезия. Магията на хайку поезията ще оживее чрез изкуството на калиграфията, изпълнена в техниките шодо (японска калиграфия) и суми-е (рисунка с туш), които са едни от най-трудните техники в изобразителното изкуство.

Подбраните стихове са на автори, членове на Българския хайку съюз. Експозицията включва над 55 творби, изпълнени върху калиграфски свитъци, калиграфска хартия и акварелна хартия. Сезонните думи и образи, които авторите използват в своите калиграфии и суми-е творби разкриват красотата на лаконичния поетичен изказ и предлагат на публиката едно своеобразно „пътуване“ в света на асоциациите и символите, инспирирани от природата. Тези думи имат универсално значение, но и отразяват личното усещане на всеки творец и поет. В тях освен умение, всеки автор излага на показ и своето собствено чувство, отношение и неподправена енергия в самия миг на изпълнението. Изложбата е част от програмата на 36-ите дни на японската култура в България, в която Художествена галерия – Стара Загора се включва за поредна година.

Официален гост на откриването ще бъде г-н Мачида Хидеаки, съветник в Посолството на Япония в София и други официални лица.

По време на откриването присъстващите ще имат удоволствието да се насладят на шодо пърформанс – японска калиграфия, изпълнена от Венелина Петкова-Уми (притежател на Пети дан по Шодо от Геншинкай, Япония и член на БХС) и Виктор Желев-Викей (млад последовател в Пътя на четката, член на БХС).

На 2 септември (вторник) между 11.00 ч. и 13.00 ч., посетителите ги очаква вълнуващо преживяване с арт работилница Шодо и Суми-е: японска калиграфия и живопис за всички възрасти.

Куратори са Венелина Петкова, Зорница Харизанова, Ани Иванова.

Организатори на изложбата са Български хайку съюз, Сдружение НАКАМА, Община Стара Загора, Художествена Галерия – Стара Загора.

Експозицията може да бъде посетена до 14 септември 2025 г.

За повече информация: www.facebook.com/gallerystz и тел: 0876143440 / 0876622700

18:30 часа, западната зала на Художествена галерия – Стара Загора

Празник на село Загоре

18:00 часа, централен площад село Загоре

2 септември 2025 г. (вторник)

Арт работилница Шодо и Суми-е: японска калиграфия и живопис

Шодо – Пътят на четката и суми-е живопис с туш са древни изкуства, които изискват много търпение, практика и себеизследване. Автентичното Шодо и суми-е се предават от учител на ученик и изискват години отдаденост. Но те могат да се практикуват и арт-терапевтично, тъй като са част от философията на Дзен, както и от формите на самия живот – използването на линиите са движението, дъха на природата и на самия човек като част от нея.

Творческите работилници са включени в програмата от 36-и Дни на Японската култура в България и са съпътстващо събитие към изложбата на Български хайку съюз „Киго – образи и думи от природата“ в Художествена галерия Стара Загора (1-14 септември).

Водещи на работилничката са: Венелина Петкова-Уми (притежател на Пети дан по Шодо от Геншинкай, Япония и член на БХС), Виктор Желев-Викей (млад последовател в Пътя на четката, член на БХС) и Зорница Харизанова

11:00 ч. – 12:30 ч. – Първи стъпки в Шодо и суми-е с Венелина Петкова -Уми

11:30 – 13:00 ч. – за принципите на Бушидо (с ВиКей, който ще изписва с канджи принципите на Пътя на война)

11:45 – 13:00 ч. – напишете първите си хайку и научете повече за киго-сезонните думи и хайку поезията със Зорница Харизанова

*Събитието е с вход свободен за всички възрасти от 8 до 98 години (с предварително записване до запълване на местата (при повече желаещи ще се формират няколко групи)

За предварително записване: 0876143440 / 0876622700

от 11.00 до 13.00 ч. в залите на Художествена галерия Стара Загора

РОМЕО И ЖУЛИЕТА

Мюзикъл в две действия по драмата на Уилям Шекспир „Ромео и Жулиета“

Музика: Жерар Пресгюрвик

Аранжимент за оркестър, рок група и хор

Виктор Крумов и Мирослав Георгиев

Музика: Жерар Пресгюрвик

Диригент: Виктор Крумов

Режисьор: Виолета Горчева

Хореография: Марио Пиаца

Асистент хореограф: Людовик Парти

Сценография и костюми: Денис Иванов

Хормайстор: Младен Станев, Стефания Русева

Концертмайстор: Анна Иванова

Превод и адаптация: Снежина Здравкова

Жулиета: Михаела Филева

Ромео: Александър Панайотов

Дойка: Мериам Шамс

Синьора Монтеки: Паолина Малешкова

Синьора Капулети: Анастасия Алтухова

Синьор Капулети: Ивайло Йовчев

Падре Лоренцо: Николай Моцов

Съдбата(по автор Принц,Поет) Момчил Караиванов

Парис Иван Колев

Бенволио: Димитър Райчев

Тебалдо: Стоян Буюклиев

Меркуцио: Борис Тасков

Малката Жулиета: Даная Тарашева

Балет, оркестър и хор на Държавна Опера-Стара Загора

Прабългарска школа за оцеляване Бага-Тур

20.00 ч., сцена „На брега на Севтополис“, яз. Копринка

3 септември 2025 г. (сряда)

Юбилейното десето издание на Beerфестът

Посетителите ще могат да се насладят на разнообразна музикална програма, обединяваща различни стилове и артисти. / Програма /

от 19.00 часа до 23.00 часа, поляната в парк „Загорка“

Разяснителна кампания „Медийна и информационна грамотност“

Информация на граждани как могат самостоятелно да използват електронните ресурси и услуги на библиотеката. Запознаване с възможностите на обучителната програма „Медийна и информационна грамотност“.

10:00 – 12:00 ч. и 14:00 – 16:00 ч., Регионална Библиотека „Захарий Княжески”, фоайе първи етаж

4 септември 2025 г. (четвъртък)

Фестивал за електронна музика Z-Tronic Festival

От 4 до 6 септември феновете на електронна музика ще могат да се насладят на богата програма.

Повече подробности за програмата са публикувани на страницата на фестивала във Facebook: https://www.facebook.com/ztronicfestival/

16:00 – 23:00 часа, бившето съоръжение за скоростни състезания по корабо и радиомоделизъм

5 септември 2025 г. (петък)

Откриване на изложба от Художествен пленер „Остра могила сред красотата на Средна гора“

Изложбата ще остане в читалището на село Остра могила и ще може да бъде разгледана от посетители и гости до 15 септември 2025 г.

19.00 ч., зала НЧ „Пробуда – 1927“, с. Остра могила

„НАБУКО“

опера от Джузепе Верди

ПРАЗНИЦИ В ДОЛИНАТА НА ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ-КАЗАНЛЪК 2025

НА БРЕГА НА ДРЕВНИЯ СЕВТОПОЛИС

Диригент: Матиа Рондели

Режисьор: Огнян Драганов

Сценография: Тодор Демеров

Костюми Денис Иванов

Хормайстори: Младен Станев, Стефания Русева

Концертмайстор: Анна Иванова

Набуко: Иван Кабамитов

Измаел: Хосе Консепсион

Захария: Евгений Арабаджиев

Абигаил: Йоана Железчева

Фенена: Тереза Бракалова

Върховен жрец на Ваал: Игнат Желев

Абдало: Стоян Буюклиев

Анна: Емилия Джурова

Хор на Държавна Опера – Стара Загора и Държавна Опера – Бургас,

Прабългарска Школа Багатур, ДЮСОБ

Оркестър на Държавна Опера-Стара Загора“

20.00 ч., сцена „На брега на Севтополис“, яз. Копринка

6 септември 2025 г. (събота)

140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

Общоградско честване

10:30 ч., Паметника на загиналите в Сръбско-българската война

Празник на село Пряпорец

12.00 часа, площад село Пряпорец

Празник на село Остра могила

17.00 часа, площад село Остра могила

Празник на село Християново

18.00 часа, площад село Християново

Празник на село Малко Кадиево

18.30 часа, площад село Малко Кадиево

Празник на село Стрелец

18.30 часа, площад село Стрелец

7 септември 2025 г. (неделя)

Празник на село Сладък кладенец

17:30 часа, площад село Сладък кладенец

Празник на село Еленино

18:00 часа, площад село Еленино

