Културен афиш през декември в Търговище
МЕСЕЧЕН КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР
ДЕКЕМВРИ 2025 г.
1-5 декември
Общност и ценности: „Дом на доброто“ – интерактивно преживяване
„Пирограф и плетка“ – творческа работилница
Място: Музеен образователен център
Организатор: Регионален исторически музей, 0601/6 52 16, 0879/183 449
2-3 декември
10:00-12:00 ч., „На гости“ в Школата за изобразителни изкуства – деца от ДГ № 9 „Приказка“ гр. Търговище
Място: Школа за изобразителни изкуства, ет. 2
Организатор: Център за подкрепа на личностно развитие – Обединен детски
комплекс Търговище, 0601/6 45 38
2,3,4 и 12 декември
Демонстрации на хладно оръжие в Регионален исторически музей – Търговище съвместно с Патриотичен клуб „Възраждане – Търговище“
Организатори: Военно окръжие – Търговище и Регионален исторически музей, 0601/6 52 16, 0879/183 449
4 декември
14:00 ч., Обсъждане на творби от Йорданка Костадинова и четенена стихове
Място: Литературен клуб „П. Славейков“
Организатор: Образцово народно читалище „Напредък-1864“, 0601/67 501
5 декември
17:00 ч., Тържествено запалване светлините на коледната елха в Търговище
„Снежнобяла приказка“ с Държавен куклен театър – Търговище и Ебру Хайрединова от Музикална школа „Нови гласове“
Заря
Място: пл. „Свобода“
Организатор: Община Търговище, 0601/68 694, 68 693, 68 604
18:00 ч., 40 години юбилей на спортно училище „Никола Симов“
Място: концертна зала на ОНЧ „Напредък – 1864“ гр. Търговище
5-19 декември
„От Никулден до Коледа“ – образователна програма, посветена на коледните празници
Място: Музеен образователен център
Организатор: Регионален исторически музей, 0601/6 52 16, 0879/183 449
6 декември
11:00 ч., „Рибарят и златната рибка“ – спектакъл за деца
Място и организатор: Държавен куклен театър Търговище, 0601/65 401
8 декември
17:30 ч., Изложба на Сдружение „Художниците На Търговище“
Място: ритуална зала
Организатор: Сдружение „Художниците На Търговище“
18:30 ч., Коледна продукция на музикална школа „Доминанта“
Място: зала №2 /кафе-театър/
Организатор: Образцово народно читалище „Напредък-1864“, 0601/67 501
10 декември
11:00-14:00 ч., Представяне на добри практики по проект „Успех за теб“ /концерт/ – ПГИИ „Джон Атанасов“
Място: концертна зала на ОНЧ „Напредък – 1864“ гр. Търговище
11 декември
18:00 ч., Коледен концерт на читалищни състави
Място: зала №2 /кафе-театър/
Организатор: Образцово народно читалище „Напредък-1864“, 0601/67 501
19:00 ч., „Валсът на розите“ – концерт-спектакъл на Евгени Генчев
Място: голяма сцена
Организатор: Драматичен театър – Търговище, 0601/ 67 733; 0879/393 459
13 декември
10:00 ч., „Писмо до Дядо Коледа“ – конкурс за деца
Място и организатор: Народно читалище „Христо Ботев – 1910“ село Голямо Соколово, 0895 608 822
11:00 ч., „Време за подаръци“ – спектакъл за деца
Място и организатор: Държавен куклен театър Търговище, 0601/65 401
15 декември
16:30 ч., „Бъдни вечер – коледарски благословии“ – възстановка от ДФТС „Джумалийче“
Място: танцова зала
Организатор: Център за подкрепа на личностно развитие – Обединен детски
комплекс Търговище, 0601/6 45 38
17:00 ч., Дефиле на Духов оркестър „Васил Абрашев“ за откриване програмата на коледния базар
Маршрут: пл. „Свобода“ до пл. „Независимост“
17:15-17:45 ч., Коледен поздрав от Духов оркестър „Васил Абрашев“
Място: пл. „Независимост“
15-16 декември
16:00-18:00 ч., „Коледна работилница“ с групи от клуб „Дизайн“
Място: ет. 2
Организатор: Център за подкрепа на личностно развитие – Обединен детски
комплекс Търговище, 0601/6 45 38
15-19 и 22 декември
Прожекция на детски коледен филм
Място: зала №2 /кафе-театъра/
Организатор: Образцово народно читалище „Напредък-1864“, 0601/67 501
15-23 декември
„Сурва, весела година“ и „Кукерландия“ – творчески ателиета за изработване на традиционни сурвакници и кукерски маски
Място: Музеен образователен център
Организатор: Регионален исторически музей, 0601/6 52 16, 0879/183 449
16 декември
10:30 ч., „Да заблести чудна празнична елха“ – беседа и работилница
Място и организатор: Регионална библиотека „Петър Стъпов“, 0601/6 45 07
17:00-17:30 ч., „Коледни усмивки“ – поздрав от Център за младежки дейности и инициативи с участието на ПДЮФА „Шарено герданче“ /певци/
Място: пл. „Независимост“
19:00 ч., „Магията на Рождеството“ – Коледен концерт на Професионален фолклорен ансамбъл „Мизия“, Духов оркестър „Васил Абрашев“ и Представителен женски хор „Златна лира“ към Община Търговище
Място: Драматичен театър – Търговище, 0601/ 67 733; 0879/393 459
16-17 декември
15:30-17:30 ч., „Коледни чудеса“ – благотворителна инициатива на Търговищки ученически парламент
Място: пл.“Стоян Мавродиев“, пред ОДК Търговище
Организатор: Център за подкрепа на личностно развитие – Обединен детски
комплекс Търговище, 0601/6 45 38
17 декември
10:00 ч., „Приумиците на съдбата“ на Геновева Диманова – презентация на книгата
Място: малка читалищна зала
Организатор: Народно читалище „Михаил Донев – 1903“ с. Лиляк, 0893/440 733
17:00-17:30 ч., „Зимна приказка в ритъм и песен“ – поздрав от ОНЧ „Напредък – 1864“ с участието на Вокална студия, балет „Галакси“ и ВИС „Златни зари“
Място: пл. „Независимост“
17-18 декември
16:00-18:00 ч., „Коледна работилница“ с групи от Школа за изобразителни изкуства
Място: Школа за изобразителни изкуства, ет. 2
Организатор: Център за подкрепа на личностно развитие – Обединен детски
комплекс Търговище, 0601/6 45 38
18 декември
18:20-19:00 ч., „Коледна въртележка“ – поздрав от фолклорни самодейни състави с участието на фолклорните клубове „Омая“ и „Заедно – Ръка за ръка“
Място: пл. „Независимост“
19:00 ч., „Ръкавица“ – премиерен спектакъл на режисьора Пресиян Кузов с участието на Атанас Махнев
Място: камерна сцена
Организатор: Драматичен театър Търговище, 0601/ 67 733; 0879/393 459
19 декември
17:00-17:30 ч., „Коледни чудеса“ – поздрав от Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс Търговище с участието на ДФТС „Джумалийче“ и МШ „По ноти“
Място: пл. „Независимост“
20 декември
11:00 ч., „Обущарят и Джуджетата“ – коледен спектакъл за деца
Място и организатор: Държавен куклен театър Търговище, 0601/65 401
22 декември
12:00-12:30 ч., „Стани, Нине, господине…“ – наричания и благословии от Професионален фолклорен ансамбъл „Мизия“
Място: пл. „Независимост“
18:00 ч., Коледен концерт на ДМШ „По ноти“
Място: Школа за изобразителни изкуства, ет. 1
Организатор: Център за подкрепа на личностно развитие – Обединен детски
комплекс Търговище, 0601/6 45 38
31 декември – 1 януари
23:00 ч., Празник под звездите
С участието на Billy Hlapeto & Lexus
Фойерверк шоу
Оркестър „Калофер“
Място: пл. „Свобода“ в Търговище
Организатор: Община Търговище, 0601/ 68 693, 68 694, 68 604
ПРЕЗ МЕСЕЦА
„Да украсим за Коледа община Търговище“
Конкурс за най-атрактивна празнична украса на жилищен обект /сграда, балкон, двор/ и обществено място /междублоково или друго обществено пространство на територията на община Търговище/
Място: Община Търговище / Targovishte Municipality – Facebook
Организатор: Община Търговище, 0601/68 604, 68 693, 68 694
Конкурс за детска рисунка на тема „Коледа в кукления театър“ /до 12 декември/
Място и организатор: Държавен куклен театър Търговище, 0601/65 401
Коледна изложба-базар
2-23 декември
Място и организатор: Регионална библиотека „Петър Стъпов“, 0601/6 45 07
Постановъчна работа в БФ „Търговище“ към Центъра за младежки дейности и инициативи Търговище по проект „Приключенията на Лукчо и приятели“, финансиран по програма „Култура плюс“ на Община Търговище /4-7 декември/
Четвърти национален онлайн конкурс за рисунка „Весела Коледа“ /1-29 декември/
Организатор: Народно читалище „Михаил Донев – 1903“ село Лиляк, 0893/440 733
Международен творчески конкурс на тема: „Моето читалище“, посветен на 100 години НЧ „Развитие – 1926“ село Стража /до 28 февруари 2026 г./
Организатор: НЧ „Развитие – 1926“ село Стража, 0886/213 190
Коледни работилници и тържества, новогодишни празници
Места и организатори: Народно читалище „Христо Ботев – 1910“ село Голямо Соколово, 0895 608 822; Народно читалище „Развитие – 1906“ село Буховци, 0897 602 064; Народно читалище „Михаил Донев – 1903“ с. Лиляк, 0893/440 733; Народно читалище „Развитие – 1926“ село Стража, 0886/213 190; Народно читалище „Светлина – 1927“ село Давидово, 0894/612876 и други
Общоселски празници, посветени на Никулден, Игнажден, Стефанов ден
Места и организатори: Народно читалище „Развитие – 1906“ село Буховци, 0897 602 064; Народно читалище „Христо Ботев – 1910“ село Голямо Соколово, 0895 608 822 и други
Отворени за посещение:
Славейково училище с постоянна експозиция „Възрожденска класна стая“ и изложбите:
- „От ревност за народното просвещение“ – посветена на 160 години от построяването на училище „Св. Седмочисленици“ /Славейковото/ в град Търговище;
- „Върбинка – изпратена от Бог“ – посветена на 100 години от рождението на Върбинка Димитрова от с. Илийно – пратеник на Милосърдието;
- „А някой кара колело…“;
- „Тайнственият град Мисионис край Търговище“;
- „По острието на историята“ – колекция хладно оръжие XIX-XX век от фонда на РИМ – Търговище
- „Велик е нашият войник“
Археологическа експозиция;
Свещарова къща;
Къща-музей „Никола Симов – Куруто“
Затворена за посещение е Хаджи Ангелова къща – Етнографска експозиция
Зимно работно време на музейните експозиции ( 1 октомври –1 май):
Понеделник – 13:30 – 17:30 ч.
Вторник – петък – 8:30 – 17:30 ч.
Събота – 9:30 – 16:00 ч.
Организатор: Регионален исторически музей, 0601/6 52 16, 0879/183 449
Тематични витрини и творчески портрети, посветени на изтъкнати личности и годишнини
Места и организатори: Регионална библиотека „Петър Стъпов“ и читалища от общината
Библиотека на играчките /9, 16 и 23 декември/
Народно читалище „Светлина – 1927“ село Давидово, 0894/612876
Младежки консултативен кабинет – консултации с психолог Грета Тошева и психиатър д-р Елена Маринова /по график или с предварително записване/
Място: ЦМДИ, ет. 4, кабинет МИКЦ
Организатор: Център за младежки дейности и инициативи – Търговище, 0601/65 214
Образователни инициативи-тренинги, организирани от Младежки център – Търговище /по график/
КАЛЕНДАР НА УЧАСТИЯТА
- Участие на Школа за модерен балет „Вега“ в концерт по повод Международния ден на хората с увреждания /3 декември, СУУУС „Св. Иван Рилски“/
- Участие на Мажоретен състав „Търговище“ и Школа за модерен балет „Вега“ в официална церемония по връчване на наградите „Спортист на годината“ /11 декември, Концертна зала на ЦМДИ/;
- Участие на клуб по художествена гимнастика в Коледен концерт „Коледна магия“ съвместно с УСШ – Шумен /14 декември, 16:00 ч., зала „Арена Шумен“, гр. Шумен/
БЕЛЕЖКА:Организаторите си запазват правото на актуализация на календара