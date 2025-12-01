Културен афиш през декември в Търговище

МЕСЕЧЕН КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР

ДЕКЕМВРИ 2025 г.

1-5 декември

Общност и ценности: „Дом на доброто“ – интерактивно преживяване

„Пирограф и плетка“ – творческа работилница

Място: Музеен образователен център

Организатор: Регионален исторически музей, 0601/6 52 16, 0879/183 449

2-3 декември

10:00-12:00 ч., „На гости“ в Школата за изобразителни изкуства – деца от ДГ № 9 „Приказка“ гр. Търговище

Място: Школа за изобразителни изкуства, ет. 2

Организатор: Център за подкрепа на личностно развитие – Обединен детски

комплекс Търговище, 0601/6 45 38

2,3,4 и 12 декември

Демонстрации на хладно оръжие в Регионален исторически музей – Търговище съвместно с Патриотичен клуб „Възраждане – Търговище“

Организатори: Военно окръжие – Търговище и Регионален исторически музей, 0601/6 52 16, 0879/183 449

4 декември

14:00 ч., Обсъждане на творби от Йорданка Костадинова и четенена стихове

Място: Литературен клуб „П. Славейков“

Организатор: Образцово народно читалище „Напредък-1864“, 0601/67 501

5 декември

17:00 ч., Тържествено запалване светлините на коледната елха в Търговище

„Снежнобяла приказка“ с Държавен куклен театър – Търговище и Ебру Хайрединова от Музикална школа „Нови гласове“

Заря

Място: пл. „Свобода“

Организатор: Община Търговище, 0601/68 694, 68 693, 68 604

18:00 ч., 40 години юбилей на спортно училище „Никола Симов“

Място: концертна зала на ОНЧ „Напредък – 1864“ гр. Търговище

5-19 декември

„От Никулден до Коледа“ – образователна програма, посветена на коледните празници

Място: Музеен образователен център

Организатор: Регионален исторически музей, 0601/6 52 16, 0879/183 449

6 декември

11:00 ч., „Рибарят и златната рибка“ – спектакъл за деца

Място и организатор: Държавен куклен театър Търговище, 0601/65 401

8 декември

17:30 ч., Изложба на Сдружение „Художниците На Търговище“

Място: ритуална зала

Организатор: Сдружение „Художниците На Търговище“

18:30 ч., Коледна продукция на музикална школа „Доминанта“

Място: зала №2 /кафе-театър/

Организатор: Образцово народно читалище „Напредък-1864“, 0601/67 501

10 декември

11:00-14:00 ч., Представяне на добри практики по проект „Успех за теб“ /концерт/ – ПГИИ „Джон Атанасов“

Място: концертна зала на ОНЧ „Напредък – 1864“ гр. Търговище

11 декември

18:00 ч., Коледен концерт на читалищни състави

Място: зала №2 /кафе-театър/

Организатор: Образцово народно читалище „Напредък-1864“, 0601/67 501

19:00 ч., „Валсът на розите“ – концерт-спектакъл на Евгени Генчев

Място: голяма сцена

Организатор: Драматичен театър – Търговище, 0601/ 67 733; 0879/393 459

13 декември

10:00 ч., „Писмо до Дядо Коледа“ – конкурс за деца

Място и организатор: Народно читалище „Христо Ботев – 1910“ село Голямо Соколово, 0895 608 822

11:00 ч., „Време за подаръци“ – спектакъл за деца

Място и организатор: Държавен куклен театър Търговище, 0601/65 401

15 декември

16:30 ч., „Бъдни вечер – коледарски благословии“ – възстановка от ДФТС „Джумалийче“

Място: танцова зала

Организатор: Център за подкрепа на личностно развитие – Обединен детски

комплекс Търговище, 0601/6 45 38

17:00 ч., Дефиле на Духов оркестър „Васил Абрашев“ за откриване програмата на коледния базар

Маршрут: пл. „Свобода“ до пл. „Независимост“

17:15-17:45 ч., Коледен поздрав от Духов оркестър „Васил Абрашев“

Място: пл. „Независимост“

15-16 декември

16:00-18:00 ч., „Коледна работилница“ с групи от клуб „Дизайн“

Място: ет. 2

Организатор: Център за подкрепа на личностно развитие – Обединен детски

комплекс Търговище, 0601/6 45 38

15-19 и 22 декември

Прожекция на детски коледен филм

Място: зала №2 /кафе-театъра/

Организатор: Образцово народно читалище „Напредък-1864“, 0601/67 501

15-23 декември

„Сурва, весела година“ и „Кукерландия“ – творчески ателиета за изработване на традиционни сурвакници и кукерски маски

Място: Музеен образователен център

Организатор: Регионален исторически музей, 0601/6 52 16, 0879/183 449

16 декември

10:30 ч., „Да заблести чудна празнична елха“ – беседа и работилница

Място и организатор: Регионална библиотека „Петър Стъпов“, 0601/6 45 07

17:00-17:30 ч., „Коледни усмивки“ – поздрав от Център за младежки дейности и инициативи с участието на ПДЮФА „Шарено герданче“ /певци/

Място: пл. „Независимост“

19:00 ч., „Магията на Рождеството“ – Коледен концерт на Професионален фолклорен ансамбъл „Мизия“, Духов оркестър „Васил Абрашев“ и Представителен женски хор „Златна лира“ към Община Търговище

Място: Драматичен театър – Търговище, 0601/ 67 733; 0879/393 459

16-17 декември

15:30-17:30 ч., „Коледни чудеса“ – благотворителна инициатива на Търговищки ученически парламент

Място: пл.“Стоян Мавродиев“, пред ОДК Търговище

Организатор: Център за подкрепа на личностно развитие – Обединен детски

комплекс Търговище, 0601/6 45 38

17 декември

10:00 ч., „Приумиците на съдбата“ на Геновева Диманова – презентация на книгата

Място: малка читалищна зала

Организатор: Народно читалище „Михаил Донев – 1903“ с. Лиляк, 0893/440 733

17:00-17:30 ч., „Зимна приказка в ритъм и песен“ – поздрав от ОНЧ „Напредък – 1864“ с участието на Вокална студия, балет „Галакси“ и ВИС „Златни зари“

Място: пл. „Независимост“

17-18 декември

16:00-18:00 ч., „Коледна работилница“ с групи от Школа за изобразителни изкуства

Място: Школа за изобразителни изкуства, ет. 2

Организатор: Център за подкрепа на личностно развитие – Обединен детски

комплекс Търговище, 0601/6 45 38

18 декември

18:20-19:00 ч., „Коледна въртележка“ – поздрав от фолклорни самодейни състави с участието на фолклорните клубове „Омая“ и „Заедно – Ръка за ръка“

Място: пл. „Независимост“

19:00 ч., „Ръкавица“ – премиерен спектакъл на режисьора Пресиян Кузов с участието на Атанас Махнев

Място: камерна сцена

Организатор: Драматичен театър Търговище, 0601/ 67 733; 0879/393 459

19 декември

17:00-17:30 ч., „Коледни чудеса“ – поздрав от Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс Търговище с участието на ДФТС „Джумалийче“ и МШ „По ноти“

Място: пл. „Независимост“

20 декември

11:00 ч., „Обущарят и Джуджетата“ – коледен спектакъл за деца

Място и организатор: Държавен куклен театър Търговище, 0601/65 401

22 декември

12:00-12:30 ч., „Стани, Нине, господине…“ – наричания и благословии от Професионален фолклорен ансамбъл „Мизия“

Място: пл. „Независимост“

18:00 ч., Коледен концерт на ДМШ „По ноти“

Място: Школа за изобразителни изкуства, ет. 1

Организатор: Център за подкрепа на личностно развитие – Обединен детски

комплекс Търговище, 0601/6 45 38

31 декември – 1 януари

23:00 ч., Празник под звездите

С участието на Billy Hlapeto & Lexus

Фойерверк шоу

Оркестър „Калофер“

Място: пл. „Свобода“ в Търговище

Организатор: Община Търговище, 0601/ 68 693, 68 694, 68 604

ПРЕЗ МЕСЕЦА

„Да украсим за Коледа община Търговище“

Конкурс за най-атрактивна празнична украса на жилищен обект /сграда, балкон, двор/ и обществено място /междублоково или друго обществено пространство на територията на община Търговище/

Място: Община Търговище / Targovishte Municipality – Facebook

Организатор: Община Търговище, 0601/68 604, 68 693, 68 694

Конкурс за детска рисунка на тема „Коледа в кукления театър“ /до 12 декември/

Място и организатор: Държавен куклен театър Търговище, 0601/65 401

Коледна изложба-базар

2-23 декември

Място и организатор: Регионална библиотека „Петър Стъпов“, 0601/6 45 07

Постановъчна работа в БФ „Търговище“ към Центъра за младежки дейности и инициативи Търговище по проект „Приключенията на Лукчо и приятели“, финансиран по програма „Култура плюс“ на Община Търговище /4-7 декември/

Четвърти национален онлайн конкурс за рисунка „Весела Коледа“ /1-29 декември/

Организатор: Народно читалище „Михаил Донев – 1903“ село Лиляк, 0893/440 733

Международен творчески конкурс на тема: „Моето читалище“, посветен на 100 години НЧ „Развитие – 1926“ село Стража /до 28 февруари 2026 г./

Организатор: НЧ „Развитие – 1926“ село Стража, 0886/213 190

Коледни работилници и тържества, новогодишни празници

Места и организатори: Народно читалище „Христо Ботев – 1910“ село Голямо Соколово, 0895 608 822; Народно читалище „Развитие – 1906“ село Буховци, 0897 602 064; Народно читалище „Михаил Донев – 1903“ с. Лиляк, 0893/440 733; Народно читалище „Развитие – 1926“ село Стража, 0886/213 190; Народно читалище „Светлина – 1927“ село Давидово, 0894/612876 и други

Общоселски празници, посветени на Никулден, Игнажден, Стефанов ден

Места и организатори: Народно читалище „Развитие – 1906“ село Буховци, 0897 602 064; Народно читалище „Христо Ботев – 1910“ село Голямо Соколово, 0895 608 822 и други

Отворени за посещение:

Славейково училище с постоянна експозиция „Възрожденска класна стая“ и изложбите:

„От ревност за народното просвещение“ – посветена на 160 години от построяването на училище „Св. Седмочисленици“ /Славейковото/ в град Търговище;

„Върбинка – изпратена от Бог“ – посветена на 100 години от рождението на Върбинка Димитрова от с. Илийно – пратеник на Милосърдието;

„А някой кара колело…“;

„Тайнственият град Мисионис край Търговище“;

„По острието на историята“ – колекция хладно оръжие XIX-XX век от фонда на РИМ – Търговище

„Велик е нашият войник“

Археологическа експозиция;

Свещарова къща;

Къща-музей „Никола Симов – Куруто“

Затворена за посещение е Хаджи Ангелова къща – Етнографска експозиция

Зимно работно време на музейните експозиции ( 1 октомври –1 май):

Понеделник – 13:30 – 17:30 ч.

Вторник – петък – 8:30 – 17:30 ч.

Събота – 9:30 – 16:00 ч.

Организатор: Регионален исторически музей, 0601/6 52 16, 0879/183 449

Тематични витрини и творчески портрети, посветени на изтъкнати личности и годишнини

Места и организатори: Регионална библиотека „Петър Стъпов“ и читалища от общината

Библиотека на играчките /9, 16 и 23 декември/

Народно читалище „Светлина – 1927“ село Давидово, 0894/612876

Младежки консултативен кабинет – консултации с психолог Грета Тошева и психиатър д-р Елена Маринова /по график или с предварително записване/

Място: ЦМДИ, ет. 4, кабинет МИКЦ

Организатор: Център за младежки дейности и инициативи – Търговище, 0601/65 214

Образователни инициативи-тренинги, организирани от Младежки център – Търговище /по график/

КАЛЕНДАР НА УЧАСТИЯТА

Участие на Школа за модерен балет „Вега“ в концерт по повод Международния ден на хората с увреждания /3 декември, СУУУС „Св. Иван Рилски“/

Участие на Мажоретен състав „Търговище“ и Школа за модерен балет „Вега“ в официална церемония по връчване на наградите „Спортист на годината“ /11 декември, Концертна зала на ЦМДИ/;

Участие на клуб по художествена гимнастика в Коледен концерт „Коледна магия“ съвместно с УСШ – Шумен /14 декември, 16:00 ч., зала „Арена Шумен“, гр. Шумен/

БЕЛЕЖКА:Организаторите си запазват правото на актуализация на календара

