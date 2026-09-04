8 септември 2026 г. (вторник)

„Градски концерти“ на Общинския духов оркестър

18.30 часа, Парк „Пети октомври“

10 септември 2026 г. (четвъртък)

Магьосникът от ОЗ

по Лиман Франк Баум

„Вълшебникът от Оз“ повдига много важен за мен въпрос – Защо се оставяме да живеем в сивота?!?

Мечтата ми е да накарам децата да мечтаят, да вярват в невъзможното, защото то е възможно, стига да се упражняваш достатъчно. Да не се отказват да минат отвъд дъгата. Да помогнем на възрастните да се върнат в детството си. „Детето, то е бащата на човека…“ пише Гьоте. Не затваряйте вратата на детската стая, оставете я отворена, за да може да се връщате в пъстрия свят на детството, където има добри феи, зли магьосници, говорещи птици, ходещи дървета.

Мечтайте!

Всичко започва с един скучен избелял сив цвят, където дори хората са подивели и мислите им и мечтите им, ако има такива. И единствено Дороти е цветно петно в сивата картина. Желанието й да попадне в цветната дъга е толкова силно, че предизвиква торнадо, което я откъсва от реалния свят и я отнася в света на приказките. В този нов, пъстър и красив свят тя израства и умствено и емоционално, открива приятелството, научава се да отгатва лицемерието и да се пази от злото. От историята отвъд дъгата излиза смела, умна, обичаща, пораснала.” – Бисерка Колевска

19.00 ч., Културен център – Стара Загора

11 септември 2026 г. (петък)

СЕВИЛСКИЯТ БРЪСНАР

19.00 ч., сцена Опера

U.L.I.C.A. – Street Fest 2026 – базар, концерти, детски събития, творчески работилници, спортни прояви и арт пространства.

Фестивалът се завръща със своето второ издание от 11 до 13 септември, за да докаже отново, че най-хубавите градски истории се случват точно на улицата. В продължение на три дни познатото пространство на бул. „Цар Симеон Велики“ (от бул. „Руски“ до ул. „Цар Иван Шишман“) ще смени ритъма си и ще се превърне в събирателна точка за хубава музика, градско изкуство, занаяти и много лятна енергия.Програма

12 септември 2026 г. (събота)

ЧУК И ПУК

Образователен спектакъл на тема „хигиена на зъбките“ и двамата лоши злосторници – Чук и Пук, за които чупенето, къртенето и развалянето на здравите зъбки е забавление.

Една приказка, в която ще научим как да бъдат прогонени завинаги тези нежелани гости в детските устички.

11.00 ч., лятна сцена Куклен театър

„Седмица на мира“ в Зоопарк Стара Загора

Специална празнична програма по повод инициативата „Седмица на мира“, организирана от Зоопарк Стара Загора и НЧ „Христо Танев“. В програмата ще участват децата от занималня „Познание“ при НЧ „Христо Танев“.

Инициативата е посветена на Международния ден на мира и насърчава посланията за мир, приятелство и доброта.

16.00 ч., Зоопарк Стара Загора

IV фолклорен празник „Вълшебството на подправките“ в с. Маджерито

Празник, посветен на българските традиции, фолклора и богатството на подправките. Програмата включва музикални и танцови изпълнения, конкурс за най-вкусно ястие и детски работилници.

Организатори са НЧ „Пробуда – 1928“ и Кметство Маджерито.

17.00 ч., площадът в с. Маджерито

Празник на гроздето в с. Елхово

Празник, посветен на гроздето, плодородието и местните традиции. В програмата ще участват Диляна Желязкова, Ивон Генова – носител на индивидуалната награда „Млада Загора“ 2026 г. и гъдуларка при НЧ „Митьо Станев – 1929“, ФТШ „Орисия“ – Стара Загора с възстановка на традиционното тъпкане/мачкане на грозде, както и ТГ „Елховски ентусиасти“.

Празникът включва конкурси за най-едро и най-сладко грозде, кулинарни изкушения с грозде и напитки от грозде. Виното и журито са осигурени от „Менада Винярд“ ЕООД.

17.30 ч., площадът в с. Елхово

U.L.I.C.A. – Street Fest 2026 – базар, концерти, детски събития, творчески работилници, спортни прояви и арт пространства.

Фестивалът се завръща със своето второ издание от 11 до 13 септември, за да докаже отново, че най-хубавите градски истории се случват точно на улицата. В продължение на три дни познатото пространство на бул. „Цар Симеон Велики“ (от бул. „Руски“ до ул. „Цар Иван Шишман“) ще смени ритъма си и ще се превърне в събирателна точка за хубава музика, градско изкуство, занаяти и много лятна енергия.Програма

13 септември 2026 г. (неделя)

ЗАБРАВЕНИЯТ РОЖДЕН ДЕН

В слонското семейство цари суматоха.

Татко Слон се мъчи да се изправи на главата си, защото е забравил нещо важно.

А мама Слоница непрекъснато шета.

Всички знаят нещо и се приготвят за него, но уви, Ялмар е сам.

И ето, че тайната се разкрива с много празнично настроение.

Честит рожден ден, Ялмар!

11.00 ч., лятна сцена Куклен театър

U.L.I.C.A. – Street Fest 2026 – базар, концерти, детски събития, творчески работилници, спортни прояви и арт пространства.

Фестивалът се завръща със своето второ издание от 11 до 13 септември, за да докаже отново, че най-хубавите градски истории се случват точно на улицата. В продължение на три дни познатото пространство на бул. „Цар Симеон Велики“ (от бул. „Руски“ до ул. „Цар Иван Шишман“) ще смени ритъма си и ще се превърне в събирателна точка за хубава музика, градско изкуство, занаяти и много лятна енергия.Програма

ИЗЛОЖБИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА

ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА „ЛУБОР БАЙЕР“

,,Свободата на погледа“ на художничката Веса Абрашева (1930-1992)

Художествена галерия – Стара Загора представя произведения от колекциите на ХГ – Стара Загора, ХГ – Смолян и частни колекции.

От 1 септември в Изложбена зала ,,Лубор Байер“.

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

„ЖИВИ ЧОВЕШКИ СЪКРОВИЩА – БЪЛГАРИЯ“

Изложбата „Живи човешки съкровища – България“ (Национална представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство) гостува в Стара Загора от 3 юли до 30 септември 2026 г. в Архитектурен комплекс „Музей на религиите“. Тя ще даде възможност на жителите и гостите на града да се докоснат до богатството на българските традиции и да опознаят тяхното съвременно проявление.

Експозицията показва елементи, вписани в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство на България за периода 2008–2024 г., и насочва вниманието към живите традиции и носителите на културна памет. Включени са 48 елемента на нематериално културно наследство като са използвани архивни документи, съхранявани в Националния център за нематериално културно наследство към ИЕФЕМ-БАН.

Изложбата е дело на екип учени от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН: член кореспондент, професор, доктор на изкуствознанието Мила Сантова, главен асистент доктор Милена Любенова и архитект доктор Мирелла Кафкова. Рализирана е с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Може да бъде разгледана до 30 септември 2026 г.

ЗООПАРК СТАРА ЗАГОРА

Националната фотографска изложба „Поправи Земята“

За първи път експозицията гостува в зоологическа градина – и то в една от най-зелените в България.

Изложбата е организирана от HUMANA People to People България в партньорство с Школа по изкуствата „Дедал“ и представя 25 отличени фотографии от националния конкурс „Поправи Земята“. Чрез въздействащи кадри професионални и любители фотографи от цялата страна поставят във фокус връзката между човека и природата и едни от най-важните екологични предизвикателства на нашето време.

„Каним всички наши посетители да отделят време за изложбата, да се спрат пред фотографиите и да открият своето лично послание за природата – защото опазването на Земята започва с малките избори на всеки от нас“, споделя д-р Найден Илинов, ръководител на старозагорския зоопарк.

Темите включват опазването на природата, отговорното потребление, кръговата икономика, климатичните промени и последствията от човешката дейност. Фотографиите насочват вниманието към необходимостта от промяна и показват, че всеки човек може да бъде част от положителното въздействие върху околната среда.

Изложбата вече е гостувала в девет населени места в страната. След Стара Загора нейни домакини ще бъдат Шумен, Велико Търново, Плевен, Пловдив и София.

Експозицията ще бъде достъпна за посетители в продължение на един месец. Зоопаркът кани своите гости да се потопят във въздействащите фотографии и да открият в тях различни гледни точки към връзката между човека и природата.